Hasta la vista, Baby ! – Ed. Leduc Graphic

Hasta la vista, Baby ! est un récit complet, de Juliette Mercier, alias @Stomiebusy, paru aux éditions Leduc Graphic, en janvier 2025. Un road trip touchant, un témoignage bouleversant et une ode à la vie, pour une jeune femme qui doit apprendre à vivre avec la maladie.

Le 29 septembre 2013, à 5h47, les sandales de Juliette foulaient pour la première fois le sol d’un territoire inconnu au beau milieu de l’océan Indien. Un territoire inconnu pour elle, pour un voyage qui a commencé sous un soleil de plomb. Il y avait une atmosphère au parfum d’épices. Elle portait son sac de 13,5 kg sur le dos et un carnet entre ses mains, qui permettra de raconter le voyage, le plus important de sa vie ! L’autrice commence par dire que chaque voyage compte. Que ce soit un week-end en France ou sept années au Tibet, chaque expérience a sa valeur. Elle pense que l’on tire tous de cette expérience et que l’on a tous une raison de la vivre, ou plusieurs, et c’est ce qui débute une histoire : comment et pourquoi on part ? Il y a différentes réponses, comme se détendre en famille, s’amuser, faire des études…

La bande dessinée touchante et inspirante mêle humour, résilience et réflexion. Le road trip raconte l’histoire de Juliette. Une jeune femme atteinte de la maladie de Crohn, qui refuse de laisser son diagnostic dicter sa vie. Décidée à réaliser ses rêves, elle se lance dans un voyage audacieux, avec pour seules armes sa détermination, sa curiosité et un sac à dos. À travers ses péripéties, elle nous invite à découvrir des paysages enchanteurs, des rencontres marquantes et des moments riches en leçons. Mais ce voyage est autant géographique qu’introspectif. Il célèbre la victoire sur les limites que l’on s’impose. Il aborde avec sensibilité des thèmes universels tels que la maladie, la quête de liberté, et la redéfinition de soi. Avec un ton à la fois drôle et émouvant, cet album autobiographique est une véritable ode à la vie. Le dessin reste simple, avec un trait rond et expressif.

Hasta la vista, Baby ! est un album autobiographique touchant, des éditions Leduc Graphic. Un road trip de l’autrice qui nous pousse à savourer chaque instant, transformant les défis en opportunités. Un récit vibrant à ne pas manquer !

