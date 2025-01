Tarzan l’homme-singe – Seconde partie

Tarzan l’homme-singe est une adaptation de l’œuvre d’Edgar Rice Burroughs, qui se poursuit avec cette Seconde partie, parue aux éditons Glénat, en décembre 2024. Une bande dessinée d’Eric Corbeyran et Roy Allan Martiniez, qui offre une adaptation fidèle et captivante.

Sam écrit que suite aux violents évènements qui se sont déroulés sur la plage, il a pris la décision de raconter l’histoire de Tarzan, le seigneur des singes. A l’époque, toutes les personnes de l’expédition ignoraient tout de cet homme. Le comprendre était un véritable défi. Sam avoue sans honte que jamais défi aussi passionnant ne s’était présenté à lui. Lorsque l’homme-singe est apparu aux côtés de Jane, son cœur s’est mis à battre très fort et son souffle s’est accéléré. L’homme paraissait surgir d’un autre temps, d’une époque plus fruste, plus violente et plus primitive. Lorsqu’il y repense à présent, tout cela était vrai. Sur le moment, Sam a même pensé découvrir un demi-dieu païen. Jane affirme que Tarzan ne parle pas un mot de leur langue, mais qu’il comprend intuitivement et instantanément les choses. Les mots semblent avoir peu d’importance pour l’homme-singe, doté d’une intelligence supérieure.

Ce second tome clôt avec intensité le diptyque inspiré de l’œuvre d’Edgar Rice Burroughs. La bande dessinée offre un récit d’aventure, teinté de drame et de suspense. Elle explore avec profondeur les tensions humaines et les dilemmes moraux. Tarzan, confronté à son passé et à son identité, illustre avec justesse le choc entre deux mondes : la jungle sauvage et la civilisation moderne. Le personnage de Canler, jaloux et menaçant, incarne un antagoniste marquant, amplifiant les enjeux narratifs. Fidèle au roman d’origine, cette adaptation évite toute modernisation excessive, conservant l’essence classique du récit. La mise en page, bien rythmée, mêle dynamisme et fluidité, offrant une lecture immersive. Les dessins, puissants et expressifs, renforcent l’ambiance exotique et captivante de l’histoire, bien que certains traits souffrent parfois d’un léger manque de précision. Une conclusion visuellement saisissante pour un chef-d’œuvre intemporel.

Tarzan l’homme-singe se conclut avec cette seconde partie, parue aux éditions Glénat. Un album captivant et intéressant, qui offre une adaptation fidèle au roman original proposant ainsi un récit d’aventure sur le personnage culte du seigneur de la jungle.

