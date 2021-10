Huile de CBD ou huile de chanvre : quelle est la différence

Huile de chanvre, huile de CBD, huile de cannabis, explication

La plupart des gens connaissent maintenant le CBD. Et la plupart des gens connaissent également l’huile de CBD. Mais qu’en est-il de l’huile de chanvre ? Ou de l’huile de cannabis ? Sont-elles toutes les mêmes ? Si non, quelles sont les différences ?Nous vous donnons les réponses les plus importantes et vous disons tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que l’huile de chanvre ?

Sauf indication contraire, l’huile de chanvre est l’huile extraite des graines de la plante de chanvre. C’est tout. En tant que telle, l’huile de chanvre ne contient ni CBD ni le THC, qui est une substance intoxicante. Cependant, il existe également des fabricants qui proposent de l’huile de chanvre contenant réellement du CBD, ce qui nous amène à la question suivante.

Qu’est-ce que l’huile de CBD ?

L’huile de CBD est une huile qui contient du CBD. La composition exacte peut varier. Dans le cas le plus simple, l’isolat de CBD, c’est-à-dire le CBD pur, peut être ajouté à n’importe quelle huile comestible (huile d’olive, huile de noix de coco, huile de colza mais aussi huile de chanvre est concevable), servant de soluble. Il existe également des huiles qui contiennent des extraits de chanvre dits “à spectre complet”. Ici, en plus de l’huile de support, non seulement le CBD mais aussi d’autres substances précieuses de la plante de chanvre sont inclus dans le flacon comme le CBG et le CBN.

En bref : l’huile de CBD est constituée d’une huile (huile de support) enrichie en CBD (par exemple sous forme d’isolat ou d’extrait de chanvre à spectre complet).

Qu’est-ce que l’huile de cannabis ?

Ce qu’est l’huile de cannabis, en revanche, peut être décrit de manière moins précise. Par exemple, il peut signifier ce que nous avons défini ci-dessus comme huile de chanvre ou huile de CBD. Ou autre chose. Dans ce cas, il est important que vous examiniez attentivement les informations fournies par le fabricant/fournisseur. Surtout, assurez-vous que le produit ne contient pas de THC, car c’est illégal en France. Si vous avez des doutes, n’y touchez pas !

Huile de chanvre, huile de CBD, huile de cannabis – toutes les mêmes ?

Non. Comme nous l’avons vu, l’huile de chanvre est l’huile qui est pressée à partir des graines de chanvre, elle ne contient pas nécessairement de CBD. L’huile de CBD est toute huile qui contient du CBD à spectre complet ou non, enfin dans le cas de l’huile de cannabis, il est préférable de regarder attentivement ce qu’elle contient et ce qu’elle ne contient pas.

La différence la plus importante entre l’huile de CBD et l’huile de chanvre est donc claire pour le moment.

Comme promis, voici quelques informations supplémentaires pour les futurs experts parmi vous.

Qu’est-ce que l’huile de chanvre exactement ?

Et pourquoi devrais-je m’en soucier, même s’il n’y a pas de CBD dedans ?

L’huile de chanvre est une huile comestible précieuse. Parfois appelée huile de graines de chanvre, elle n’est que l’un des nombreux produits qui peuvent être extraits du chanvre ou de la plante de cannabis.

Ce qui est désagréable, c’est que certains fabricants en profitent pour vendre l’huile de chanvre “normale”, c’est-à-dire sans CBD, comme si elle contenait du CBD. Conditionné dans de petits flacons de 10 ml avec une pipette, une feuille de chanvre imprimée dessus et le prix augmenté en conséquence – et l’acheteur non initié se pose déjà la question : qu’est-ce qu’il est censé y avoir d’autre dedans que de l’huile de CBD ?

Et ne vous méprenez pas, l’huile de chanvre en elle-même est une excellente chose : elle contient les acides gras essentiels, c’est-à-dire les acides gras qui sont importants pour l’homme. Jusqu’à 70 % d’acides gras insaturés, tant les acides gras oméga-6 que les acides gras oméga-3. En outre, elle est riche en vitamine E. Cela sonne bien et c’est merveilleux pour l’assaisonnement, à condition d’aimer un peu le goût vif du “chanvre”. Malheureusement, l’huile de chanvre ne convient pas à la friture, car les précieux acides gras insaturés sont perdus et des substances nocives pour la santé sont produites.

Qu’est-ce que l’huile de CBD et quels en sont les différents types ?

L’huile de CBD peut en fait signifier beaucoup de choses différentes. Ils ont tous une chose en commun : La base est une huile (huile de support) et cette huile contient du CBD. C’est clair.

Quelle huile de support ?

La raison pour laquelle la base est une huile (et non, par exemple, de l’eau) est que le CBD est très soluble dans les graisses mais très peu dans l’eau. Le choix de l’huile utilisée comme support dépend de différents facteurs, tels que le goût, la durée de conservation, la consistance ou la viscosité et, en fin de compte, le prix.

L’utilisation de l’huile de chanvre semble évidente à première vue, mais c’est là que le facteur goût entre en jeu : de nombreuses personnes n’aiment tout simplement pas le goût prononcé et noiseté de l’huile de chanvre CBD.

À certains égards, les huiles dites MCT, et en premier lieu l’huile de noix de coco, sont de la plus haute qualité et, à notre avis, les plus appropriées. L’huile MCT est constituée de triglycérides à chaîne moyenne, c’est-à-dire d’acides gras de longueur moyenne. Contrairement à d’autres huiles, elle est donc plus facile à digérer, ce qui permet à votre corps d’obtenir plus facilement l’énergie qu’elle contient. Et aussi tout ce qu’il contient, comme le CBD. Il est également liquide à température ambiante et comparativement stable et durable.

Comment le CBD est-il ajouté au support ?

Tout d’abord, vous pouvez ajouter du CBD pur à une huile de support, sous la forme d’un isolat de CBD (extrait de CBD qui ne contient que du CBD). Cet isolat de CBD est généralement extrait de plantes de cannabis ou de chanvre, mais de telle manière qu’il ne reste que le CBD lui-même.

En revanche, l’extrait dit “à spectre complet” contient d’autres ingrédients précieux de la plante de chanvre en plus du CBD lui-même. La forme d’extraction la plus douce, dans laquelle la majorité de ces substances restent dans l’extrait, est l’extraction au CO2 supercritique, que nous utilisons également pour nos extraits. Ces substances peuvent être des terpènes, des flavonoïdes ou d’autres cannabinoïdes (le THC est bien sûr tabou !).

Le spectre de ces ingrédients précieux permet d’obtenir ce que l’on appelle l’effet d’entourage, une sorte de synergie particulière dans laquelle les effets possibles de toutes les substances contenues se complètent et se soutiennent mutuellement.

C’est pourquoi nous utilisons un extrait de main à spectre complet dans la plupart des cas.

Qu’est-ce qu’il y a d’autre dedans ?

Ce n’est pas obligatoire, mais l’huile de cbd peut contenir par exemple, des composants aromatiques, comme l’huile de menthe, ou d’autres ingrédients.

Sous quelle forme puis-je acheter de l’huile de CBD ?

La forme la plus simple est le petit flacon (généralement 10 ml) avec une pipette. Si vous la préférez plus élégante et discrète, vous pouvez également vous procurer de l’huile de CBD sous forme de spray buccal, d’huile de massage contenant du CBD ou de capsules pratiques. Il y en a pour tous les goûts !

Huile de chanvre vs. huile de CBD – Conclusion

Les ingrédients de la plante de cannabis sont utilisés pour les deux huiles. Dans le cas de l’huile de chanvre, il s’agit généralement uniquement des graines nutritives ; dans le cas de l’huile de CBD, on utilise au moins la fleur ou d’autres parties de la plante contenant du CBD. Pour ces deux huiles, la teneur en THC doit être inférieure à 0,2 % pour qu’elles puissent être commercialisées en France.

Si vous voulez bénéficier des effets positifs potentiels attribués au CBD, la question est claire : vous devez acheter de l’huile de CBD.

Si vous voulez faire une vinaigrette savoureuse avec un piquant légèrement noiseté, l’huile de chanvre (graines) suffit.

Bien sûr, il n’y a rien de mal à ajouter quelques gouttes d’huile de CBD à votre nourriture. La combinaison du CBD et des huiles essentielles a également son intérêt.