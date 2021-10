L’île de Grand-Père – L’album illustré de Joung-mi Yoon

“L’île de Grand-Père” est un album raconté et illustré par la talentueuse Joung-mi Yoon. Les enfants vont se retrouver face à un livre empreint de douceur dans lequel un petit garçon et son grand-père se retrouvent à voyager ensemble, à la découverte d’un Monde dont ils ne soupçonnaient pas l’existence !

S’offrir une parenthèse… Entre rêve et réalité

“L’île de Grand-Père”, c’est l’histoire d’un jeune garçon qui doit passer ses vacances d’été avec son grand-père au bord de la mer. Le fait est qu’il ne semble pas motivé à s’y rendre, préférant la vie à la ville. Son grand-père est persuadé que cela lui fera le plus grand bien, conscient qu’il est trop attaché au quotidien, qui l’empêche parfois de voir et d’apprécier ces jolies choses qui l’entourent.

Voyant que son petit-fils ne détache pas les yeux de son téléphone portable, il décide de l’emmener en balade à bord d’une barque. C’est alors qu’ils commencent à faire de délicieuses découvertes, notamment un panorama à couper le souffle. Entre paysages paradisiaques et rencontres inattendues, le grand-père et son petit-fils se rapprochent de plus en plus. À tel point que le jeune garçon languit d’être au lendemain pour refaire la même excursion.

Que dire si ce n’est que ce livre est une merveille pour les yeux. Chaque page qui se tourne nous embarque au cœur d’une histoire touchante, presque mélancolique par moments, puis très vite joyeuse et addictive.

Nous sommes tombés sous le charme de l’illustratrice qui réussit à nous embarquer instantanément dans l’histoire. Elle nous fait découvrir deux mondes bien différents. Celui du grand-père, en immersion dans la nature où le temps semble s’arrêter. Et celui du petit-fils qui passe son temps à jouer avec son téléphone, plutôt que d’apprécier de ce qu’il a autour de lui, la beauté des paysages notamment. L’auteure réussit à faire passer un message de société très actuel, qui est de passer moins de temps sur les écrans. Et profiter ainsi de toutes ces jolies choses qui nous entourent, la nature notamment.

Les illustrations sont à couper le souffle. Elles donnent l’impression d’un arrêt sur image, tout est si paisible, comme si le temps s’arrêtait subitement. Le bleu domine durant une bonne moitié du livre, lorsqu’on découvre l’univers maritime dans lequel vit le grand-père. Et lorsque le petit garçon – Joon-so – se laisse aller à la découverte, les couleurs prennent une place toute particulière dans la narration. Comme une apothéose qui illustre cette complicité naissante entre un grand-père et son petit-fils.

“L’île de Grand-Père” est un livre qui nous ouvre les yeux sur l’importance de rêver, de s’offrir une parenthèse de bien-être, seul ou en famille, à la découverte de la beauté de la nature. Disponible aux Éditions l’élan vert, il promet de doux moments d’évasion…