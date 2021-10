Pablo au pays des couleurs – Éditions Lito

“Pablo au pays des couleurs” fait partie de nos récents coups de cœur aux Éditions Lito. Le duo Nadine Debertolis/Véronique Petit accompagne les enfants à la découverte des couleurs que l’on retrouve dans la nature. Cet album illustré, au format original, va vite devenir un indispensable de la bibliothèque de nos bambins.

Un livre qui fourmille d’illustrations

S’il ne fallait retenir qu’un seul livre pour apprendre les couleurs, ce serait sans aucun doute “Pablo au pays des couleurs”. Cet album est unique par son esthétisme, ce format plus qu’original ainsi que toutes les illustrations qui l’accompagnent. D’ailleurs, on ne peut qu’imaginer le regard émerveillé du tout-petit lorsqu’il aura ce livre grand format entre les mains.

Une lecture active grâce à ce fil que l’on déroule…

Cet album s’adresse directement au petit dans une idée de lecture ludique, puisqu’il va suivre Pablo le fil à main, à la découverte de plusieurs couleurs. Et on peut dire que Pablo est craquant, son doux minois, son sourire, ses yeux écarquillés…

Chaque page qui se tourne correspond alors à une couleur de fil, le vert débute la narration. La double page cartonnée décrit tout ce que Pablo peut observer. L’auteure raconte tout ce qu’il voit, de façon à guider le lecteur dans sa lecture. Elle n’a pas oublié de légender les illustrations pour les plus grands qui, au-delà de jouer à reconnaître les couleurs, vont adorer découvrir tout un tas d’anecdotes sur les beautés que cache la nature.

Pablo décide de continuer à suivre ce fil qui réserve encore de belles surprises. Le lecteur va en prendre plein les yeux, tout est si doux, équilibré, poétique aussi. Le duo Nadine Debertolis/Véronique Petit fonctionne à merveille. Grâce à ce livre, ils pourront s’amuser à reconnaître ce qu’ils observent, puisqu’il est en partie construit comme un imagier.

Le violet, le jaune, le bleu, le blanc, etc. il y a tellement de jolies couleurs dans la nature. Et beaucoup à découvrir ! “Pablo au pays des couleurs” est un livre qu’il faut mettre entre les mains de tous les petits qui apprennent à identifier les couleurs. Ils pourront ainsi faire des rapprochements, grâce aux illustrations présentes, et retenir plus facilement.

Mais alors, que va trouver Pablo au bout du fil ? Une surprise des plus douce, mais nous laissons aux enfants le plaisir de la découverte…