1, 2, 3… ABC ! – Un abécédaire pour apprendre à compter !

1, 2, 3… ABC ! est un grand ouvrage de Laure du Faÿ, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2021. Un abécédaire, un brin vintage, au grand format, qui invite également les jeunes lecteurs à compter, entre humour et tendresse, douceur et complicité bienveillante.

Le corps d’une girafe apparaît, la tête sortie de la page, elle invite à découvrir la suite. Sur la page suivante, la girafe, dont seule la tête apparaît, sur le côté, semble suivre un pingouin, invitant également à suivre le mouvement, le sens de leur marche, pour découvrir la suite… C’est un gros alligator qui est à retrouver sur la première double page de cet abécédaire double de chiffres. Sur la double page suivante, deux baleines sont à observer, une baleine et son petit, qui se regardent d’un air tendre et complice. Trois chauves-souris sont à découvrir, après, formant une belle famille, avec la tête en bas !

Ainsi de suite, à chaque double page, une grande illustration est à découvrir, avec des animaux, une lettre mise en avant, tout comme un chiffre. Les jeunes lecteurs, grâce à ce livre très complet, vont pouvoir apprendre l’alphabet, découvrir les lettres, mais aussi apprendre les chiffres, les lire et apprendre à compter, et encore plus, enrichir leur vocabulaire et connaître des animaux amusants et beaux. En effet, l’abécédaire est également un bestiaire fabuleux, avec des animaux à connaître et reconnaître, au fur et à mesure des lectures, où les enfants pourront participer, au fil du temps. Le graphisme est plaisant, un brin vintage, remplie de tendresse et d’humour. Des illustrations bienveillantes, qui font presque penser à des affiches, qui vont accompagner les tout-jeunes dans leurs premiers apprentissages, partageant aussi des moments complices avec les parents.

1, 2, 3… ABC ! est un grand album surprenant, des éditions Sarbacane, un abécédaire très complet, riche et pourtant simple et beau, qui propose aussi un bestiaire d’animaux amusants et attendrissants, ainsi que l’apprentissage des chiffres.