Amelia Woods – Le Manoir de Lady Heme

Le Manoir de Lady Heme est le premier tome de la nouvelle série des éditions Vents d’ouest, Amelia Woods, paru en septembre 2021. Une bande dessinée de Carole Breteau et Morgane Lafille, qui présente un récit plein de magie et de suspense, un récit initiatique, pour une jeune femme moderne qui va devoir tout remettre en question.

3 juin 1899, dans le train qui file vers St Mickael’s Bay, Amelia écrit dans son journal intime. Elle explique qu’elle arrive de Londres, sur la côte. Depuis la mort de sa mère, la jeune femme a l’impression étrange de perdre ses repères, et que cela s’amplifie. Toucher autrui lui est de plus en plus pénible, elle se sent assaillie par des sentiments confus, comme s’ils ne lui appartenaient pas. Elle a maintenu son voyage, malgré les réticences de son père et semble heureuse de pouvoir prendre un peu de recul, et de se plonger dans ses études. Elle doit finaliser une étude sur les oiseaux migrateurs, afin d’intégrer son cursus universitaire. Une pension donnant sur la baie, parmi les petites annonces, avait retenu son attention. Un lieu parfait pour ses études et son recueillement. Mais bientôt, sur la plage, un pêcheur la met en garde…

En effet, tout semble étrange, la faune absente ou morte, retrouvée dans la baie, mais surtout et aussi, l’étrange Lady Heme, qui parle aux âmes disparues… L’ambiance est délicate et pesante, entre mort et réalité, la jeune héroïne moderne, qui est plutôt cartésienne, va voir s’éveiller en elle une part spirituelle, dont elle n’avait pas conscience. Mais curieuse, la jeune femme ne va pas s’arrêter là, malgré les conseils et ordres d’un mystérieux homme. Le récit plonge les lecteurs dans une aventure surprenante et pleine de magie, entre deux mondes, qui s’ouvrent dangereusement à l’héroïne. La bande dessinée est bien construite, amenant petit à petit l’héroïne au centre d’un conflit, qui dure depuis longtemps, mêlant ses origines à cette magie inexplicable, fascinante et effrayante. Le dessin, un brin manga, est plaisant, avec un trait vif, rond et expressif, un univers plutôt dynamique et joliment coloré, offrant quelques planches saisissantes.

