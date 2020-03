Je lis avec Montessori, la nouvelle collection des éditions Larousse

C’est aux éditions Larousse que sont parus Le pirate et Le petit frère, en janvier 2020, les deux premiers ouvrages de la nouvelle collection Je lis avec Montessori. Deux livres, de deux niveaux différents, pour que les jeunes lecteurs puissent lire tout seul.

Marius va à Paris, avec son papa. Ils sont tous les deux dans le car. Assis à côté de son papa, Marius est en train de lire. A midi, le car arrive à Paris. Marius et son père sortent du car. Le jeune garçon est surpris par le nombre de vélos, qui sont garés sur le trottoir.

Une photographie est présentée, sur laquelle il y a Victor, qui est en CP. Il porte un bébé, sur ses genoux, c’est Tiago. A côté du bébé, il y a Julie et Mario, la mère et le père de Victor et Tiago. Victor est né à Paris, mais Tiago, lui, est né à Bogota, en Amérique du Sud. Le bébé a été adopté.

Les deux ouvrages proposent chacun trois histoires à lire tout seul, avec des activités de compréhension et des jeux. La collection présente quatre niveaux de difficulté de lecture, qui débute ici avec les deux premiers. Ainsi, les jeunes lecteurs vont pouvoir progresser à leur rythme et selon un programme prédéfini, avec une lecture de mots courts et simples, puis avec une lecture de groupes de consonnes, avec les premiers mots outils. Les livres sont à proposer aux enfants, qui s’amuseront aisément à lire ces histoires courtes et simples, puis à vérifier leurs acquis et leur compréhension, avec des activités et jeux variés. De belles et douces illustrations accompagnent les jeunes lecteurs dans leur apprentissage, présentant des personnages qui leur ressemblent.

Le pirate et Le petit frère sont deux nouveaux livres d’apprentissage de la lecture, qui débutent une nouvelle collection, Je lis avec Montessori. Des ouvrages complets et adaptés, pour lire seul, trois histoires courtes, accompagnées d’illustrations et d’activités, pour tester la compréhension, et continuer à progresser.