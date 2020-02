La Callas – L’enfance d’une diva est une bande dessinée de Gaspard Njock, parue chez Nouveau Monde Graphic, ce février 2020. Un roman graphique poignant et intéressant, qui revient sur l’enfance et la vie de la célèbre cantatrice grecque.

Après un terrible accident, Mary est suivie par un médecin, un psychologue, pour qu’elle puisse être comprise et se faire comprendre, notamment, avec le théâtre, qui permet plusieurs possibilités. Mais, il semblerait, depuis peu de temps, que la jeune fille aille mieux. Les parents doivent surveiller son attitude, et son comportement qui risque, dans les jours à venir, de subir quelques mutations. Lorsque la consultation est terminée, les parents et la jeune fille se retrouvent dans la voiture. La mère demande à sa fille de se redresser, mais cette dernière lui demande de ne pas la toucher, avec un mouvement de recul. Le père tente d’apaiser les choses, en expliquant que le docteur a dit qu’il fallait rester calme… Une fois à la maison, rien ne s’arrange. Les parents se disputaient et tandis que Mary allait chanter au piano. Là, sa voix portait jusque dans la rue, où il y eut une première standing ovation, pour la jeune fille.

C’est un grand destin qui est à découvrir ici, avec la diva elle-même qui raconte son histoire, sa vie, en débutant par sa jeunesse. Elle y présente une famille plutôt déchirée, avec des parents qui se disputent, qui mentent et leur séparation. Ainsi, Mary va quitter son père et l’Amérique, pour retourner en Europe. Malheureusement, la guerre est déclarée et il va falloir trouver sa place dans ce monde chaotique. Le récit est curieux, avec cette narration surprenante, délicate et intimiste. Maria Callas se dévoile, exprimant ses émotions et ses sentiments, offrant une bande dessinée assez touchante et bouleversante. C’est une tragédie qui est à découvrir, présentant une autre facette de la vie de la diva, avec une enfance marquée et difficile, ainsi qu’une force intérieure incroyable, pour l’héroïne. Le dessin, réalisé à l’aquarelle est offre une atmosphère particulière, avec un choix de couleurs restreint, qui présente un bel ouvrage.

La Callas – L’enfance d’une diva est un beau livre, une bande dessinée intéressante, captivante et émouvante, qui présente l’enfance de Mary, qui deviendra Maria Callas, avec son lot de tragédie, entre la famille, les amours, les trahisons, la guerre, la mort…