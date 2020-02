L’astéroïde , fleur très puissante

Le cannabis en France jouit d’une mauvaise réputation principalement à cause des effets de la substance psychoactive (THC), mais son apport thérapeutique (CBD) est incontestable. Même si la réglementation en France est pour l’instant moins rigide sur le plan légal, des études, commandées par la haute hiérarchie, sont en cours depuis peu, montrant l’importance qu’accordent les politiques à cette plante. Les commerçants de France pour contourner la loi interdisant le cannabis recherchent des versions light qui ont un taux de THC très faible, seuls produits autorisés sur le plan légal.

Le cannabis de France est de plus en plus reconnu



Le marché n’a pas tardé à attirer les férus de l’investissement qui souhaitent tirer leur épingle dans un marché en pleine expansion, c’est ainsi que les boutiques cbd s’installent progressivement en France. La principale raison ? Le produit mis à votre disposition est mieux contrôlé que ce que vous achetez dans la rue, le pourcentage de THC est pratiquement nul et vont apaiser l’usager au lieu de le défoncer. La version light du cannabis permet également de traiter quelques maladies précises notamment celles où l’usage thérapeutique du cannabis est une alternative fiable moins contraignante que les solutions opiacées qui sont proposées aux patients. Par souci de répondre aux besoins de plus en plus importants, des dérivés du cannabis ont vu le jour comme l’astéroïde.

Une fleur très puissante et très demandée sur le marché



L’astéroïde, qui vient de la Gelato une variété très prisée, est recouverte de cristaux cbd pour en faire un produit extrêmement puissant tout en respectant la législation française. Les chercheurs reconnaissent qu’elle contient des saveurs citronnées très poussées qui raviront tout consommateur. Dans l’attente d’une reconnaissance officielle par le gouvernement français, les amateurs se contenteront de l’astéroïde qui respecte la législation.