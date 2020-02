Ma peur et moi – Un bel album des éditions du Ricochet

Ma peur et moi est un bel album de Francesca Sanna, paru aux éditions du Ricochet, en janvier 2020. Un album plein de tendresse et de délicatesse, pour les jeunes lecteurs, abordant un sujet propre à chacun, la peur. Un curieux compagnon qui rassure, qui isole et dont il faut parler…

Une jeune fille explique qu’elle a toujours eu un secret. Elle a une amie, toute petite, qui s’appelle Peur. Cette curieuse amie s’est toujours occupée de la petite fille et l’a toujours protégée. Ensemble, elles ont exploré plein de nouvelles choses, sur la plage, dans les rues, sous le lit, lors de promenades… Les deux personnages sont inséparables ! Mais depuis le déménagement, depuis leur arrivée dans un nouveau pays, Peur n’a cessé de grandir, encore et encore. Elle est tellement devenue grande, qu’elle semble encombrante. La jeune fille aimerait sortir et découvrir son nouveau quartier, mais Peur ne veut pas bouger, et elle est tellement grande, qu’il est difficile de la faire bouger !

C’est une belle histoire imagée qui est à découvrir ici. Un récit pour les jeunes lecteurs, dès 4 ans, qui présente une jeune fille un peu peureuse, qui vivait très bien avec son amie la Peur, mais qui, depuis un bouleversement dans sa vie, a pris beaucoup trop de place, ne cessant de grandir. Pour aller au-delà de sa peur, pour éviter l’isolement et continuer à vivre, la jeune fille va devoir apprendre à parler de sa peur, afin qu’elle devienne de nouveau petite, et plus facile à maîtriser. Le récit est très plaisant à découvrir, et explique, de manière imagée, comment vivre avec sa peur, et que chacun à sa propre peur. Le texte est simple, assez court et efficace, avec un vocabulaire choisi et adapté aux jeunes lecteurs. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait rond, rassurant et des couleurs choisies, offrant des contrastes.

Ma peur et moi est un bel album, un livre curieux et plaisant à découvrir, abordant un sujet qui touche tous les jeunes lecteurs, présentant la peur, une amie réconfortante, rassurante, mais qui peut aussi être envahissante, empêchant de faire de jolies rencontres, de partager ses sentiments et de découvrir le monde.