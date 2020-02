Helvetiq : Des jeux offrant de nouvelles expériences aux enfants

Helvetiq est une marque suisse, qui depuis 2008, propose des livres et des jeux, pour apporter de nouvelles expériences, pour les jeunes lecteurs et les jeunes joueurs. Des moments ludiques, riches et amusants, sont donc à vivre et à partager, autour des jeux Helvetiq, distribués en France par Wilson Jeux.

Helvetiq, marque suisse, propose régulièrement des nouveautés, parmi les jeux de société, afin de toujours enrichir son catalogue et de proposer de nouvelles expériences à tester et partager, en famille ou entre amis. Parmi ces nouveautés et ces jeux, France Net Infos propose de découvrir le jeu Staka, ainsi que le jeu Kawaii. Des jeux de société très différents, parfaits pour les vacances, afin de s’amuser, de se divertir, de jouer, de faire des découvertes…

Le jeu Staka est un jeu de motricité, de concentration et de précision, parfois de rapidité, selon le mode de jeu. Un jeu d’empilement malin et amusant, pour les enfants à partir de 8 ans, qui propose cinq modes de jeu. La boîte se compose d’un totem en bois, d’un dé, de 39 cartes, de treize pièces de bois à empiler et d’un livret avec les règles du jeu. Les pièces de bois ont une forme originale, ils sont tous pareils, permettant de former des figures incroyables. Les différentes modes de jeu permettent de jouer différemment, en duel, à plusieurs joueurs, avec rapidité, avec le dé, avec des figures simples ou plus complexes selon les cartes, encore en solo, tranquillement à suivre des figures imposées, à retrouver dans le livret, ou en laissant libre son imagination et ses envies. Le jeu est assez complet, permettant de l’aborder de différentes manières, selon le mode de jeu choisi, invitant à affiner sa dextérité, sa concentration, sa persévérance, sa rapidité, sa créativité et même le calcul mental.

Le jeu Kawaii est un jeu de cartes, pour les enfants à partir de 6 ans. Le but du jeu est simple, il faut être le plus rapide pour capturer ses glaces préférées ! La petite boîte, pratique à emporter partout, en vacances ou en week-end, se compose de 65 cartes et de 10 jetons en forme de cœur. Le jeu est simple, original, drôle, avec la possibilité d’acheter des glaces aux autres joueurs, de récolter des cœurs, pour pouvoir continuer à prendre des glaces et tenter de remporter la partie. Des cartes Boutique fermée et Cerise apportent une dynamique supplémentaire au jeu. Des variantes sont suggérées, pour corser le jeu et s’amuser toujours plus !

Pour occuper les enfants pendant les vacances, qu’ils puissent faire de nouvelles découvertes, tout en s’amusant, les jeux Helvetiq proposent une large gamme de jeux différents et ludiques. Parmi ceux-là, Staka et Kawaii, très différents, et pourtant amusants, entre dextérité, rapidité, prise de risque, motricité, gourmandise, créativité…

Les jeux Helvetiq, distribué par Wilson jeux, sont à retrouver ici.