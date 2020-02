Blue au pays des songes – La forêt envahissante

La forêt envahissante est le premier tome de la série jeunesse Blue au pays des songes, paru aux éditions Glénat, ce février 2020. Une bande dessinée de Davide Tosello, qui présente son premier livre, une allégorie sur l’enfance et les rêves.

Blue est la narratrice de son histoire. Elle explique qu’elle se souvient de chansons et d’avions en papier. Elle se souvient d’un jour en particulier, où, son papa et elle adoraient jouer avec les avions de papier, qu’il fabriquait. Un moment parfait, qu’ils aimaient partager. Le moment parfait pour la jeune fille qui écoutait de la musique, et courait après les avions de papier, comme si elle était libre, heureuse et insouciante. Mais certaines choses changent vite. Le beau ciel bleu a subitement disparu, laissant les nuages noirs et effrayants apparaitre. Un monstre en est sorti, il a fait une terrible promesse à Blue. Il a affirmé qu’il allait tout dévorer ici, mais pas elle, car son heure n’était pas venue. Mais la prochaine fois qu’ils se verront, il la dévorerait ! Le monstre a fait ce qu’il a dit, il a tout dévoré, tout le monde et même son papa. Une tempête a tout balayé, tout bousculé. Depuis ce terrible jour, Blue ne sort plus de sa maison…

C’est une belle aventure onirique qui se profile, avec Blue, qui doit quitter sa maison, avant d’être engloutie par la forêt envahissante et malveillante. Beaucoup de personnes se sont faites englouties par cette sombre forêt, dont sa mère, qu’elle doit abandonner, pour tenter de sauver sa vie. La jeune héroïne va devoir affronter ses peurs, ses pires cauchemars, pour essayer de fuir. Dans cette fuite, elle va être accompagnée d’une curieuse baleine et d’un jeune garçon qu’elle va rencontrer, MJ. La bande dessinée est bien rythmée, avec des temps calmes et d’autres avec plus d’action et de mouvements, offrant pas mal de suspense. Un monde étrange beau et inquiétant est à découvrir, tout comme les créatures qui le peuplent. Le récit est entrainant, facile à lire et surprenant, offrant un joli dessin à découvrir. En effet, le graphisme est captivant, avec un trait fin et fluide, offrant un univers coloré et subtil.

La forêt envahissante est le premier tome de la série Blue au pays des songes, une bande dessinée qui présente une jeune héroïne propulsée dans un monde de ténèbres, où le gardien d’une forêt malveillante a emprisonné les songes et les personnes.