Tout savoir sur la croissance rapide du métier de coach

L’homme a besoin de se réinventer pour s’adapter aux réalités de son milieu, mais aussi du monde. Aujourd’hui, on assiste à l’émergence croissant des coachs de vie, il existe même des plateformes spécialisées dans le coaching tel Coachator. Mais pourquoi une explosion soudaine de ce métier ? Dans cette rubrique, nous en parlerons de façon détaillée.

Bref historique de l’émergence de cette pratique populaire

Cette pratique existe depuis longtemps, mais elle n’était pas encore devenue formelle. C’est-à-dire reconnue par l’État. Avant, les gens pensaient que le coaching était dans la notion du conseil, d’expert, de mentor, de consultant. Certes, il prend en compte ce volet, mais ce n’est pas tout à fait cela la réelle mission.

Son rôle fondamental est de faire en sorte que le client trouve en lui les réponses et les solutions adaptées à ses besoins dans presque tous les domaines de la vie active. L’exercice se fonde donc sur un accompagnement qui s’appuie sur la motivation intrinsèque et extrinsèque de l’individu. Les professionnels du coaching ont compris que l’individu avait besoin d’être motivé dans la vie. Et qu’il fallait mener des actions complémentaires à celles des médecins, psychologues thérapeutes, etc. Pour pousser les personnes à mieux s’insérer dans la vie active.

Qu’est-ce que le métier de coach dans notre contexte actuel ?

Gardez en tête que le coaching est une relation de partenariat entre un ou des clients et un coach. C’est une relation qui évolue dans des échanges, actions, réflexions, etc. Le processus d’accompagnement s’adapte en permanence même s’il existe un cadre structuré pour accroître les performances.

Aujourd’hui, ce métier est qualifié d’andragogie (formation des personnes adultes). Il a pour but de stimuler, de créer, de développer la pression positive, etc. Et tout ceci dans une vision durable.

Grâce à son évolution, le coaching respecte un code du travail fixé par les institutions de formation. C’est un métier reconnu aujourd’hui comme celui des thérapeutes, psychologues, psychiatres, etc.

Quelques chiffres pour parler de l’explosion du métier sur le marché

Une étude a montré que 31 % de ces coachs sont dépendant de ce métier et que 76 % sont des coachs indépendants. 16 % sont salariés d’un groupe donné et que 11 % sont à l’interne.

De 3 écoles dans le passé, nous sommes aujourd’hui à plus de 50 écoles de formation. Chaque année, plus de 500 coachs sortent des écoles de formation. Aujourd’hui, les chiffres ont montré que plus de 61 % des sociétés font appel à des coachs régulièrement ou occasionnellement.

Tous ces résultats viennent justifier l’émergence de cette pratique. Le monde évolue et les besoins également se font sentir dans presque tous les domaines.

Si le métier est en totale explosion de nos jours, c’est tout simplement parce que le domaine rapporte de l’argent. Le marché de l’emploi est un domaine de concurrence. Il est presque saturé dans certains secteurs d’activité professionnelle. Tout le monde se tourne vers un secteur léger où trouver du travail ne serait pas une bataille de longue haleine. Aujourd’hui, la preuve en est qu’un administrateur a besoin parfois de faire appel aux services d’un coach pour devenir plus productif. Dans quelques années, le coach ne sera plus une réalité à démontrer dans presque toutes les entreprises, mais une fonction à part entière.