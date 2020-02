Race for water – L’odyssée du plastique est un livre d’Eric Loizeau et Peter Charaf, paru aux éditions Favre, en février 2020. Une histoire passionnante, pour une croisade écologique, avec un équipage engagé, pour la sauvegarde de la planète et des océans.

Après un avant-propos, qui présente rapidement la fondation et les mécènes, tous sont portés sur un engagement pour lutter contre le plastique dans les océans. Grâce à des partenariats, une odyssée a pu être possible, à bord d’un bateau, pour voguer sur les mers, récolter des informations, découvrir l’impact du plastique sur la vie marine, les conséquences de cette pollution… Puis, c’est un sommaire très complet, qui est à découvrir, présentant les étapes de cette démarche et aventure, chronologiquement.

En effet, les premières années, de 2008 à 2015, sont rapidement présentées, avant de découvrir comme un journal de bord, l’odyssée ces hommes. Ainsi de 2015 à 2019, tout est très bien détaillé par Eric Loizeau, ambassadeur de la fondation Race for water. En effet, le navigateur raconte l’histoire de ce combat, présentant une aventure, un journal de bord, partageant ses rencontres, ces découvertes, sa vision.

Le livre est curieux et intéressant, plongeant le lecteur dans cette aventure, embarquant sur ces bateaux, en pleine mer et à la découverte de la beauté du monde, mais aussi face au paradis ravagés par l’humanité. Il y a beaucoup de contrastes dans cet ouvrage, qui veut aussi interpeller et rappeler qu’il est temps pour les hommes de faire quelque chose, pour sauver la Terre et les océans. Une prise de conscience qui se révèle de plus en plus, et qui est mise en avant dans ce livre, qui présente un témoignage, mais aussi des belles photographies, qui présentent la beauté du monde, les menaces du plastique, les dangers de la mer… Il y a même des QR code qui permettent de visionner quelques vidéos informatives, pour aller encore plus loin dans cette découverte. Des expériences scientifiques sont aussi présentées, permettant de mieux comprendre l’impact de l’homme sur la nature.

Race for water – L’odyssée du plastique est un bel ouvrage, un livre qui présente l’histoire d’une croisade écologique, sur les mers du monde, afin de rappeler que la planète est belle, mais elle souffre. Un livre qui rappelle que l’environnement est pollué, les océans sont pleins de plastique, les paradis sont ravagés…