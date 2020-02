Le Parc du Petit Prince recrute pour sa réouverture le 10 avril 2020

5 attractions à sensation

11 attractions pour toute la famille

6 animations et spectacles

8 attractions pour les tout-petits

1 trampoline park

1 mini-ferme d’un hectare

Une vue à plus de 150 mètres d’altitude au dessus de l’Alsace

3 nocturnes en 2020 : 11 juillet, 8 août, 31 octobre

Brumisateurs et attractions rafraîchissantes en été

2 restaurants et 6 kiosques

1 boutique 100% univers du Petit Prince

1 hôtel de 40 chambres duplex dans 10 maisonnettes à colombages et 2 restaurants avec une cuisine alsacienne traditionnelle

Bientôt une étoile supplémentaire pour l’Hôtel des Loges

Composé de 40 chambres familiales en duplex dans 10 maisonnettes à colombages a été entièrement rénové l’été dernier et cet hiver. Beaucoup plus confortable et modernisé, il s’apprête à passer de 2 à 3 étoiles.