La ligue de la Nature – Au secours du baleineau

Au secours du baleineau est le premier tome d’une nouvelle série des éditions Poulpe fictions, La ligue de la Nature, paru dans la collection Mini poulpe, en mars 2021. Un petit roman, pour les jeunes lecteurs dès 7 ans, qui présente une bande d’enfants décidés à protéger la Terre.

Moutarou s’encourage intérieurement, il espère aller droit au but. Pour cela, il remonte le terrain, balle au pied. Même pour un match entre copains, le jeune garçon joue comme s’il disputait la Coupe du monde ! Il dribble un joueur, puis un autre, avant de s’approcher de la cage adverse. Il aperçoit sa meilleure amie Romane, qui est démarquée, mais le garçon continue sa course, arme son pied, frappe et rate le ballon ! Il glisse et se retrouve les fesses dans l’herbe fraîche. Tous les joueurs rient, mais Moutarou ne les écoute pas et se demande ce qui lui arrive. Le garçon entend des voix, quelqu’un lui demande de venir à lui, dans la forêt…

Moutarou va découvrir, avec l’aide de sa meilleure amie, Romane, qu’il a un don particulier, il peut communiquer avec la nature, les arbres, les plantes et les fleurs. Il a été choisi pour son cœur pur. Romane aussi a été choisie, la jeune fille peut dialoguer avec le vent et les oiseaux. Le soir même, si Moutarou s’en sent le courage, il pourra partir pour sa première mission. Le jeune garçon un peu méfiant, s’embarque malgré tout dans une aventure, vers la Polynésie, pour venir au secours d’un baleineau pris dans un filet de pêche et séparer de sa maman. Le récit est bien découpé, adapté aux jeunes lecteurs, qui vont rapidement comprendre ce qui en retourne. Des enfants sont choisis pour venir en aide à la Terre, ayant chacun des dons différents, afin de se compléter. Ainsi, les deux amis partent pour une mission périlleuse, en pleine mer… Le sujet est plaisant, présentant la sauvegarde des animaux marins, à travers une histoire adaptée, touchante, drôle et douce. Quelques illustrations colorées accompagnent parfaitement le petit roman.

