Bitter Root – Rage et rédemption

Rage et rédemption est le deuxième tome de Bitter Root, des éditions Hi Comics, paru en mars 2021. Une bande dessinée dense de Chuck Brown, David F. Walker et Sanford Greene, entre autres, pleine de rebondissements, de monstres, dangers et de combats.

Dans le Maryland, en 1850, un petit groupe de personnes tentent de fuir, en traversant les bois. L’un d’eux affirme qu’il faut courir, tandis qu’un autre explique qu’ils ne peuvent pas avec les petits dans les bras. Malheureusement, ils n’ont pas le choix car les chiens des chasseurs vont bientôt les rattraper ! Ils se retrouvent rapidement encerclés, mais pas par les chiens, mais par des démons… Une femme, bâton en main, réagit rapidement et affirme qu’elle ne va pas partir sans se battre, démons ou pas ! Ainsi, elle dit au reste du groupe de rester derrière elle et commence à frapper. L’un des hommes donne l’autre enfant à une femme et lui explique qu’il faut qu’elle fuie, sans jamais s’arrêter. Puis, il se retourne vers ceux qui combattent. Les deux enfants dans ses bras, la femme demande aux enfants de fermer les yeux, tandis que les autres tentent de tenir bon face aux démons.

Le récit est dense, très découpé, tellement, qu’au début il est assez difficile de s’y replonger, mais ensuite, tous les éléments se mettent en place et l’histoire devient plus fluide et sensée. On retrouve la famille Sangeryes dans leur chasse aux démons, qui prend une tourne plus dramatique et fatidique, dans cette nouvelle bande dessinée, plutôt bien rythmée, avec beaucoup de combats et les personnages, qui se retrouvent sur différents lieux et plans. Une nouvelle menace prend forme aussi pour eux, un nouveau type de monstre, engendré par le deuil et les traumatismes, qui semble appeler une entité diabolique. Les dangers sont nombreux, tous comme les combats, mais malgré cet univers sombre, l’humour est présent avec des dialogues plaisants. Le dessin est puissant, avec des traits parfois changeants, mais la dynamique et le découpage reste les mêmes, efficaces et spectaculaires.

Rage et rédemption est le deuxième tome de Bitter Root, des éditions Hi Comics, présentant la suite des aventures, et surtout combats, de la famille Sangeryes, qui doit faire face à une nouvelle menace puissante, des monstres engendrés par le deuil et les traumatismes.