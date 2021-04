Souvenirs en Bataille – Éditions Akata 

Partagez





Dans leur petite maison sans prétention, Shikabane doit, tous les jours, se consacrer à sa grand-mère. Atteinte de démence, celle-ci sombre petit à petit un peu plus dans un abîme sans fond. Souvenirs en Bataille est une autobiographie de Shikabane Sensei. Un témoignage bouleversant qui va vous faire l’effet d’une torpille lacrymale !!!! Kleenex conseillés …

Seinen en one shot à découvrir le 22 Avril 21 aux Éditions Akata.

Le décor :

Une vielle femme hurle sur son petit fils. Elle est persuadée qu’il lui a volé de l’argent. Une sorte d’hallucination due à sa maladie délirante : la démence à corps de Lewy. Changements d’humeurs, hallucinations, bouffées délirantes sont le lot quotidien du jeune Shikabane. Pourtant, celui-ci parvient encore, malgré la difficulté, à se rappeler ses « débuts ». Tous les bons moments passés avec son aïeule, afin de ne pas perdre pied.

Il commence alors le récit de ses souvenirs : Une mère disparue, un père absent qui préfère sa nouvelle vie avec sa nouvelle femme, et lui seul, contre tous, recueilli par une grand mère chaleureuse et juste.

Une vie de petit garçon, pas comme les autres, avec la honte d’être différent, de ne pas avoir assez d’argent pour se nourrir, s’habiller … vivre humblement avec une grand mère, qui n’a pas toujours l’argent ou le nécessaire pour qu’il possède exactement tout comme « tout le monde ». Mais qui s’efforce chaque jour, de le consoler, de lui montrer la vie sous un angle positif grâce à sa générosité sans faille.

Seul contre tous devient : Shikabane et Mamy contre le monde .. . Un monde cruel où les enfants ne se font jamais de cadeaux. Où les autres parents n’ont souvent pas les neurones pour comprendre leur situation compliquée. Et d’autres, plus bienveillant.

Shikabane grandit et puis, un jour, alors qu’il a enfin une vie stable, un travail, une petite amie, un mariage prochain, c’est la descente aux enfers … Sa grand mère commence à avoir un comportement anormal …

Le point sur le manga :

Un manga, publié par les Éditions Akata, d’une importance capitale car, pour chaque exemplaires de vendus (jusqu’au 31 octobre 2021), Akata reversera à l’association « Petits Frères des Pauvres », 5% des recettes générées.

Souvenirs en Bataille rassemble plusieurs moments importants et quelquefois dramatiques, de la vie de Shikabane Sensei.

Une réalité maladroite et candide, mais absolument touchante, dans cette oeuvre écrite à coeur ouvert ! Comme l’auteur, on se laisse entrainer dans une espèce de nostalgie, nébuleuse du passé, dont les poussières lumineuses alternent entre moments de complicité et de bonheur. Des anecdotes amusantes ou/et douloureuses. Des sentiments que Shikabane nous livre en pâture, sans honte, avec beaucoup d’humilité, qui viennent se loger directement entre notre coeur et notre estomac.

Une belle leçon de courage et de patience en tout cas, adoucie par ces graphismes simplistes et naïfs, où il se représente sans visage.

Ma conclusion :

Souvenirs en bataille chez Akata est un seinen émouvant, poignant et formidable !! Si on devait mesurer les oeuvres dramatiques à ce qu’elles peuvent vous faire ressentir, celle-ci aurait 100 % la palme du kleenex ! Une biographie qui traverse le temps, en défiant les lois du souvenir. Avec ses imperfections assumées, l’amour et le respect entre un petit fils et sa grand mère jusqu’à ce que la démence l’emporte !!!! Un grand bravo pour ces confessions et à toi, le lecteur qui fera ta B.A du jour, en lisant cette oeuvre.