La mer dans son jardin est un premier album jeunesse d’Isabelle Carré, illustré par Kasya Denisevich, paru aux éditions Grasset. Un bel album sensible qui raconte le déménagement de Marie, sa découverte de l’océan, ses appréhensions, ses peurs…

C’est le début du printemps. Par un beau matin d’avril, la famille Falla s’apprête à quitter son appartement à Pantin. C’est un trois pièces aux fenêtres étroites, au cœur des bâtiments roses de la cité. Marie court une dernière fois dans les allées du quartier. Elle a donné rendez-vous à ses amis au parc. C’est avec émotion que la fillette dit au revoir à ses copines, qui l’attendent au pied du grand toboggan. Désormais, Marie va vivre en Bretagne, non loin de l’océan. Ses parents n’avaient jamais quitté leur banlieue parisienne. La fillette, qui vient de fêter ses sept ans, n’avait jamais vu la mer… Ils allaient donc vivre au grand air, pour le petit à venir aussi.

Le récit est découpé en plusieurs parties, comme des chapitres, à ce bouleversement pour Marie. En effet, la fillette quitte tout, pour découvrir une nouvelle maison, un autre paysage et surtout la mer… Les sentiments sont confus, entre excitation et frayeur, la petite fille doit faire face à tant de choses. Le texte est doux, délicat, travaillé, adapté aux jeunes lecteurs qui découvrent une famille et surtout une fillette qui quitte la banlieue parisienne, pour s’installer en Bretagne, non loin de la mer. La mer, mystique et fascinante, elle peut aussi faire peur. A travers l’imaginaire de la jeune fille, l’univers se révèle fantastique. Une belle relation est également à découvrir, entre la mère et la fille, pour laisser le temps à chacun, prendre confiance, grandir… Le dessin est particulier, doux et joli, faisant apparaître de plus en plus de couleur.

La mer dans son jardin est un album, au format à l’italienne, des éditions Grasset jeunesse, qui présente une histoire poétique, sensible. Une découverte, un chamboulement, tout en poésie, ode à la mer, à la famille, à la relation mère-fille, au fait de grandir…

