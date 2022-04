La toiture est un élément essentiel de votre maison. Elle la protège contre les intempéries, mais elle joue aussi un rôle majeur dans l’esthétique, le design que renvoi votre domicile. Il ne faut donc pas la négliger, et il convient de se demander régulièrement comment rénover sa toiture dans de bonnes conditions.

Voici donc un bref article qui explique quand et comment s’y prendre pour rénover sa toiture de maison, et surtout les mesures en matière de sécurité à bien suivre.

Quand refaire sa toiture complète ?

Tout d’abord, il est important de savoir quand commencer sa rénovation de toiture, et s’il faut faire une rénovation entière de votre toiture, ou partielle, avec seulement quelques parties à retoucher. En moyenne, on recommande de refaire sa toiture de manière régulière, tous les 5 à 10 ans environ, pour s’assurer de son bon entretien.

Autrement, vous pouvez être amenés à rénover votre toiture suite à un dommage. Par exemple, si un orage de grêle à ravager vos tuiles, il pourrait être nécessaire de les remplacer et donc de refaire l’entièreté de votre toiture de maison.

Il est important de bien prendre en compte les saisons dans votre région et le climat. En effet, la refonte complète d’une toiture peut prendre plusieurs semaines de travail. Vous allez peut-être vivre dans votre maison avec uniquement des bâches de protection.

Alors si possible essayez de prévoir ces travaux de toiture lorsque la météo est clémente et surtout en dehors des périodes de vent si possible.

Comment refaire votre toiture ?

Ensuite, comment devez-vous vous y prendre pour refaire votre toiture ? D’abord, réfléchissez aux matériaux qui seront utilisés. Ils n’ont pas tous le même coût, pas tous la même esthétique, et pas tous la même isolation. Pour identifier les éventuels problèmes d’isolation par exemple, vous pouvez faire appel à un couvreur professionnel qui saura les résoudre.

Si vous voulez rénover votre toiture dans de bonnes conditions, vous allez forcément devoir sortir les moyens. Engager un zingueur si votre toiture est en zinc, faire appel à des peintres professionnels s’il s’agit de repeindre votre toiture, ou encore des artisans professionnels pour refaire la toiture. Ainsi, si vous voulez replacer des tuiles neuves à la place des usagées, vous devez vous assurer de trouver un modèle le plus proche possible de ce que vous avez déjà.

Si vous avez de la mousse et que vous souhaitez démousser votre toiture, vous devez vérifier que les produits que vous allez utiliser n’agresse pas votre toiture. Le principal tient dans l’anticipation. Vous devez préparer minutieusement chaque étape de la rénovation de votre toiture si vous voulez qu’elle se fasse dans de bonnes conditions.

En somme, vous devez vous attendre à prévoir un budget potentiellement conséquent pour votre rénovation de toiture. Suivant ce que vous comptez refaire (peinture, isolation,…) et d’autres nombreux critères comme l’ancienneté de la dernière rénovation, il faudra mettre de l’argent dans ce projet.

Échafaudages et sécurité

Si vous vous sentez de prendre en charge les travaux de votre toiture (attention ce n’est pas du petit bricolage ou du montage de meuble), sachez qu’il est toujours possible de se faire accompagner par des professionnels mais aussi participer afin de baisser la facture selon vos compétences. Par contre il est important, lorsque l’on parle de rénovation et de travaux, de mentionner l’aspect sécurité. Monter sur un toit, pour changer des tuiles, repeindre la toiture, ou démousser le toit, ça n’est évidemment pas sans risques. Vous pouvez donc par exemple prévoir un échafaudage, qui vous coûtera entre 50 et 150€ la journée pour un échafaudage mobile. Les échafaudages sont extrêmement utiles et rassurants lorsque l’on travaille en hauteur, et donc sur son toit. Cela facilite votre travail et peut vous éviter une chute de plusieurs mètres de haut.

Enfin, vous devez vous munir de gants pour éviter de vous ouvrir la main avec un bout de tuile coupant et de pouvoir bien agripper des prises sur votre toit. Vous pouvez aussi mettre un casque, afin d’empêcher tout dégât au niveau de la tête lors des travaux en hauteur.

Avec tous ces conseils de sécurité, vous devriez être en mesure de rénover votre toiture dans de bonnes conditions.