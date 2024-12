La saison 2025 du Stockfish s’annonce très riche

C’est avec une certaine impatience que nous attendions la programmation de la saison 2025 du Stockfish à Nice. Devenue un lieu incontournable de la scène culturelle niçoise, celle que l’on qualifie de plus petite des grandes salles, accueille un public de plus en plus nombreux. En 2024, de nombreuses dates ont affiché complet. Il y a eu plus de 45 000 spectateurs et plus de 200 artistes programmés. Les nouveaux concepts (le Stockfish Endimanché pour les séniors, Les Petits Poissons pour les plus jeunes, Pop Philo pour ceux qui veulent débattre autour des arts et des idées, ou encore Affaire de Bobar qui a offert un tremplin à la scène humoristique locale) lancés à la rentrée de septembre ont rencontré un très beau succès.

La saison 2025 qui a été dévoilée la semaine dernière avant le concert d’Isaac Delusion, s’annonce particulièrement riche, avec la présence d’artistes de renom, de l’humour, des styles musicaux différents et de nombreux événements.

Le programme :

21 janvier : l’humoriste Lilia Benchabane présentera son spectacle « Attention handicapée méchante »

28 janvier : place encore à l’humour avec Edouard Deloignon et son spectacle « Grandira plus tard »

7 février : live du duo hip-hop atypique Earthgang

8 février : live de Malik Djoudi. Son quatrième album « Vivant » et sorti récemment. C’est sans doute l’une des dates les plus attendues de cette nouvelle saison.

14 février : le niçois Feder se déplacera à l’Opéra de Nice et fera danser le public lors du Bal Véglione organisé dans le cadre du Carnaval de Nice.

22 février : soirée Nostalgie Génération 80

28 février : le cabaret Icônes investira la salle du Stockfish le temps d’une soirée.

7 mars : le Dj Bakermat fera danser le public.

8 mars : place aux voix féminines avec le dj set Queens of Music. Tous les bénéfices de cet évènement, venant clôturer les journées des droits des femmes à Nice, seront reversés à une association.

15 mars : le groupe Electro Deluxe qui est déjà venu plusieurs fois sur la Côte d’Azur sera sur la scène du Stockfish.

21 mars : place au jazz avec Emilie Londonien et Léon Phal, passés récemment par le Nice Jazz Fest.

23 mars : Warm Up Hellfest 2025. Un rendez-vous très attendu par les fans du Hellfest !

29 mars : le duo de Synapson est comme à la maison au Stockfish. On les retrouvera avec plaisir au printemps.

4 avril : Dj stets Calamar Crew night avec Moojo, Coco, Demayä

19 avril : le dj Mosimann, originaire du Var, sera de retour au Stokfish.

25 avril : B.B Jacques, révélé par l’émission Nouvelle Ecole sur Netflix, viendra pour la première fois au Stockfish.

26 avril : De l’humour avec Bérengère Krief qui présentera son spectacle intitulé tout simplement « Sexe ».

13 mai : place au reggae avec Ijahman Levi / Culture Feat Kenyatta Hill

17 mai : ambiance rap avec Benjamin Epps

23 mai : Nostalgie Génération 80

31 mai : pour terminer la saison, le Stockfish accueillera le dj emblématique Bob Sinclar

Pour plus de renseignements sur la programmation et pour réserver : stockfish.nice.fr