Walking dead – Clémentine – Tome 2

La trilogie Clémentine, inspirée de l’univers de Walking dead, se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2024. Un comic de Tillie Walden, qui offre un nouveau regard sur cet univers culte, porté par une héroïne touchante, en détresse et pourtant pleine d’espoir.

Clémentine parle à Ricca, elle pense qu’elle a rêvé. Ricca ne comprend pas. Clémentine explique qu’elle a l’impression d’avoir rêvé, lorsqu’ils étaient dans l’avion. Tout avait l’air si petit, lorsqu’ils étaient dans le ciel, cela semblait si simple et paisible. Elle se demande si elles pouvaient vivre dans le ciel… Ricca répond que c’est ce que font les oiseaux. Olivia réplique qu’ils ont une vie plus cool que la leur ! Ricca demande à ses amies si elles regrettent. Clémentine réplique aussitôt, ne voulant pas revenir sur un sujet qui fâche. Oliva tente d’apaiser les choses, expliquant qu’elle aurait préféré se crasher dans un endroit moins perdu ! Clémentine pense qu’elles ont connu pire. Ricca affirme que oui, et que c’est censé être chez Olivia ici. Olivia répond donc qu’en tant que seule Canadienne, elle a le droit de dire que l’endroit est nul !

Les trois jeunes filles tentent de trouver la côte, et de s’en sortir. Mais leur chemin est semé d’embûches, à commencer par Clémentine qui va voir sa jambe s’infecter ! Elle se réveille plus d’un mois plus tard, dans une nouvelle petite communauté. L’héroïne est toujours aussi méfiante… La bande dessinée reste dynamique et bien découpée, en plusieurs chapitres. Les personnages évoluent, dans ce nouvel environnement prometteur. Les adolescentes grandissent, espèrent et se révèlent. Le récit est toujours captivant et intéressant, offrant un peu de tension, au sein de cette communauté, mais aussi avec les rôdeurs. En effet, les non-dits, les rancœurs, les secrets font aussi des étincelles. Il y a aussi une romance à suivre, dans ce tome, entre Clémence et Olivia, plutôt touchante. Le dessin reste captivant, avec un trait dynamique et un découpage très efficace.

Clémentine est à retrouver dans un deuxième tome, offrant un nouveau regard à la série culte Walking dead. Un album des éditions Delcourt, qui offre un récit captivant, une histoire touchante et une héroïne attachante, adolescente qui survie et espère dans un monde chaotique.