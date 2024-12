Smartville – Un conte musical des éditions Glénat jeunesse

Smartville – Rose & le jardin est un conte musical, des éditions Glénat jeunesse, paru fin octobre 2024. Un livre-CD, d’Antoine Bartone, Vincent Blaviel et Ronan Badel, une œuvre originale et déjantée, qui aborde, malgré tout, des sujets sérieux tels que la défense de la nature, le vivre-ensemble, la dépendance aux écrans…

L’album débute avec le casting des chanteurs et leurs personnages. Puis, c’est l’histoire qui est à découvrir et écouter. La narratrice, Rose se présente brièvement, tout comme sa ville, Smartville. La jeune fille de 10 ans habite, avec ses parents, dans une petite maison de Smartville, une très chouette ville. Tout y est neuf, droit, blanc et bien rangé, c’est la ville la plus propre de l’année ! Mais au goût de rose, cela manque un peu de verdure et d’imprévu. Pour remédier à cela, il y a les globphones. Dans la ville, tout le monde y est connecté, tout le temps. C’est la pointe de la technologie !

Le récit est très dynamique et pétillant, proposant de suivre Rose, jeune fille de 10 ans, dans une ville ultra-connectée. Le casting est également superbe, avec de nombreux artistes comme Aldebert, Bénabar, Léopoldine HH, Alexis HK, Maya Kamaty, Leeroy, Mathias Malzieu, François Morel, Helena Noguerra, Dorothée Pousseo, Sanseverino et Tété. Le livre propose, aux jeunes lecteurs, un conte musical, qui se déploie en spectacle musical. L’histoire déjantée se trouve amusante et impertinente, proposant d’aborder des sujets actuels, tels que la défense de la nature, le vivre-ensemble et la dépendance aux écrans. Les enfants vont suivre Rose, sans son globphone, et découvrir le monde autrement et plus particulièrement le jardin de Babagaïa. Ce dernier est menacé de destruction ! Rose et les personnages farfelus du jardin vont tout faire pour le sauver ! Entre récit et chant, l’histoire est fabuleuse et captivante. Le dessin est tout aussi touchant et tendre.

Smartville est un conte musical surprenant, poétique, drôle et déjanté, des éditions Glénat jeunesse. Un livre-CD, et un spectacle à aller voir, qui propose de suivre Rose, jeune fille, qui va se voir contrainte de quitter son monde virtuel, pour découvrir la vraie vie et surtout le jardin fabuleux de Babagaïa, dernier espace vert de la ville…

Le conte musical est à retrouver par ici !