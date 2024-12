BRZRKR – Bloodlines – Tome 1

BRZRKR revient avec Bloodlines, la saga se poursuit avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, fin octobre 2024. Un comic de Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney, qui propose de découvrir deux histoires du passé de B., personnage immortel.

Sa beauté, sa culture et sa richesse font de l’Atlantide l’objet de légendes à travers le monde. Les barbares, brigands et esclavagistes de tribus de Jiahu, ont eu vent de ses tours étincelantes et de ses vastes mines d’or non fortifiées. Ces rumeurs restent fondées et charrient bien des opportunités jusqu’aux portes de Poséidon. Mais Atlantide avait besoin de ces âmes dévoyées. Elles garantissent la souveraineté atlante et remplissent un rôle clef dans l’homéostasie de leur royaume. En effet, leur sang étanche la soif de celui qui veille sur les Atlantes. La véritable légende d’Atlantide ne tient pas à ses tours, ni à ses richesses, mais au demi-dieu qui les protège. Alors qu’une horde de barbares fonce sur Atlantide, une personne, devant la belle cité, demande de faire halte. Les barbares se réjouissent d’avance de connaître les conditions à venir, surtout que l’émissaire est une belle femme.

Cette bande dessinée propose deux récits inédits. Ils explorent les origines et les souvenirs de B., un être mi-homme mi-dieu, condamné à l’immortalité. Le héros invite à plonger dans une quête d’identité. Il propose de découvrir des fragments de son passé, où se mêlent violence, trahison et dilemmes moraux. L’aspect fantastique du récit se déploie à travers des scènes marquées par une intensité féroce, où l’action ne connaît aucun répit. La narration, dense et rythmée, invite à réfléchir sur les frontières entre humanité et divinité, tout en s’interrogeant sur le prix à payer pour un tel pouvoir. Le dessin s’impose comme une force majeure de cette œuvre. Le trait est puissant, combinant détails saisissants et esthétisme brut pour renforcer l’impact émotionnel de chaque scène. La palette de couleurs sombres souligne l’atmosphère oppressante, tout en sublimant les moments les plus viscéraux du récit. Une expérience visuelle puissante et mémorable.

BRZRKR – Bloodlines est une plongée brutale et captivante dans le passé de B, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt. La saga se poursuit donc, au-delà de la trilogie fondatrice, pour mieux comprendre ce personnage complexe et puissant.