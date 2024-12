Universal réédite « Long After Dark » cinquième album studio du groupe, que Tom Petty avait longtemps renié à sa sortie. Comparé aux trois premiers chefs d’œuvres « Tom Petty & The Heartbreakers » « Damn the Torpedos » et « Hard Promises », « Long After Dark » reste malgré tout un album d’excellente facture, un petit trésor caché dans la discographie de Tom Petty qui porté par les singles « You Got Lucky » et « Change of Heart » a atteint à sa sortie le top 10 des charts américains.

Sorti en 1982 « Long After Dark » fait suite aux brillants « Tom Petty & The Heartbreakers » (1976) et « Damn the Torpedoes » (1979) composés d’excellentes chansons mais où la volonté de faire une unité, un tout cohérent importait peu. Avec « Hard Promises » (1981), Tom Petty sort un nouveau recueil de chansons là encore très réussi mais à la différence cette fois que les textes, les rythmiques et les mélodies sont organiser pour former un ensemble cohérent. « Long After Dark » est un album rock, quasiment sans ballade, avec une belle cohérence musicale et une qualité globale rarement atteinte, même sur les meilleurs albums de Tom Petty. La preuve c’est que « You Got Lucky » figure sur le « Greatest Hits » 1993, et que « Change of Heart » et « Straight Into Darkness » apparaissent eux sur l’excellent double disque « Anthology: Through the Years » (2000). Les chansons sont bien écrites, magnifiquement exécutées du début à la fin. De « One Story Town », à « You Got Lucky », de « Deliver Me », à « Change of Heart », en passant par « We Stand A Chance », ces titres sont plein d’énergie, emmenés par un Tom Petty très en voix. Par sa finesse et sa texture sonore délicate « Straight Into Darkness » est dans la droite lignée du « Eight Miles High » des Byrds. Un titre sublime. Sans avoir l’étoffe des titres précédemment cités « Finding Out » reste une bonne chanson rock. Quand à « The Same Old You » et « Between Two Worlds » sonnent eux de manière très stonienne avec des riffs dont le groove donnent furieusement envie de se déhancher. Essentiellement portée par un synthétiseur, la ballade « A Wasted Life clôt l’album en douceur après ce déferlement de refrains fédérateurs d’enchainements d’accords endiablés. L’intérêt de cette nouvelle édition Deluxe est de présenter les chansons « perdues » de l’album, chansons que Tom Petty aurait aimé voir figurer ici. Parmi les titres forts, on trouve « Never Be You » (un succès country pour Rosanne Cash), « Don’t Make Me Walk the Line » ainsi qu’ une version de « Ways To Be Wicked » (précédemment reprise par Lone Justice), enregistrée aux Applewood Studios à Denver, Colorado. Certains morceaux écartés à l’époque sont pourtant très bons, notamment « Turning Point » et « Keeping Me Alive », influencé par les Everly Brothers. Si ces deux titres avaient été retenus, Long After Dark aurait été au niveau de « Damn the Torpedoes » et « Hard Promises ».Ce double album comprend une version nouvellement remasterisée de l’album original par Ryan Ulyate qui a récemment mixé les titres bonus, un disque audio Blu-ray contenant un mix Dolby Atmos de l’album et des titres bonus, ainsi que des versions stéréo haute résolution. Ouvre le double CD+Blu-ray, il existe une édition 2LP ainsi qu’une version LP simple. Le livret comporte des commentaires de Jimmy Iovine et Cameron Crowe. Un pur plaisir. Fortement recommandé.

Jean-Christophe Mary

“Long After Dark “ Deluxe Edition (Universal)

A One Story Town

You Got Lucky

Deliver Me

Change Of Heart

Finding Out

We Stand A Chance

Straight Into Darkness

The Same Old You

Between Two Worlds

A Wasted Life

CD 2 / LP 2

Stories We Could Tell (French TV)

Never Be You*

Turning Point (Original Drums Version)

Don’t Make Me Walk The Line* bon titre efficace

I’m Finding Out (French TV)*

Heartbreakers Beach Party (Extended Version)

Keeping Me Alive (French TV)

Straight Into Darkness (French TV)

To Be Wicked (Denver Sessions)*

Between Two Worlds (French TV)*

One On One*

Wild Thing*

* previously unreleased

Blu-ray

All tracks in Dolby Atmos and hi-res stereo

A One Story Town

You Got Lucky

Deliver Me

Change Of Heart

Finding Out

We Stand A Chance

Straight Into Darkness

The Same Old You

Between Two Worlds

A Wasted Life

Stories We Could Tell (French TV)

Never Be You*

Turning Point (Original Drums Version)

Don’t Make Me Walk The Line*

I’m Finding Out (French TV)*

Heartbreakers Beach Party (Extended Version)

Keeping Me Alive (French TV)

Straight Into Darkness (French TV)

To Be Wicked (Denver Sessions)*

Between Two Worlds (French TV)*

One On One*

Wild Thing*