Lenny’s Limo – Un jeu de mémoire original et convivial

Le jeu L’enny’s Limo est un jeu Piatnik et distribué par Wilson Jeux. Un jeu amusant, pour les enfants à partir de 5 ans, et original, proposant un jeu de mémoire revisité. Une boîte, au dessin déjanté, qui suggère un jeu familial drôle, rapide à mettre en place et facile d’accès.

La boîte carrée contient 32 tuiles limousines grand format, dont 24 tuiles passagers, 4 tuiles chauffeurs et 4 tuiles arrière de voiture. L’ensemble est complété par une règle détaillée, en plusieurs langues. L’objectif de Lenny’s Limo est simple : transporter le plus de passagers possible, tout en gardant une mémoire précise des choix faits au fil de la partie. Les joueurs doivent trouver des paires, pour allonger leur limousine, et ainsi remporter la partie. Chaque joueur incarne un chauffeur qui devra allier réflexion, stratégie et mémoire pour mener à bien sa mission.

Ce jeu familial, conçu pour 2 à 4 joueurs, s’adresse à un public à partir de 5 ans. Une partie dure environ 20 minutes, ce qui le rend idéal pour les moments en famille ou entre copains et copines. Les joueurs tirent deux cartes sur la table, pour retrouver des paires. Le défi consiste à mémoriser leur position pour pouvoir former des paires et les positionner dans la limousine. La hauteur des fenêtres aide à reconnaître si les tuiles forment bien la bonne paire. La simplicité des règles garantit une prise en main rapide, même pour les plus jeunes joueurs.

Lenny’s Limo se distingue par son ambiance joyeuse et son approche ludique de la mémoire. Le design visuel, vif et attrayant, capte l’attention des joueurs, tandis que la mécanique du jeu encourage une interaction dynamique. La nécessité de se concentrer et de mémoriser tout en jouant ajoute une dimension éducative subtile. Idéal pour les familles, ce jeu combine amusement et réflexion dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Un jeu original à déposer au pied du sapin de Noël !

