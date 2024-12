Les larmes du tigre – Ed. Grasset

Les larmes du tigre est un album jeunesse, d’Agnès Domergue et Sande Thommen, paru aux éditions Grasset, en novembre 2024. Une histoire forte, d’une belle amitié entre un animal sauvage et une petite fille, véhiculant une émotion intense et magnifique.

Lorsqu’elle était petite, elle vivait dans un pays qui s’appelait le royaume du tigre. Une terre sauvage et chaude où elle semblait être à l’abri du reste du monde. En ce lieu, Tigre était son ami et elle l’était en retour. Les deux êtres étaient inséparables. Chaque jour, Tigre respirait la peau de l’enfant, pour apprendre son odeur par cœur. Chaque soir, la petite fille apprenait les rayures du pelage de l’animal. Ces dernières étaient uniques, comme les lignes de la main de la fillette. Lors des heures chaudes de la journée, ils grimpaient dans les arbres. La petite fille pensait qu’il n’y avait qu’eux. Le sage tigre affirmait qu’il y avait les autres. Mais le tigre suffisait à la fillette…

Le récit vient décrire le quotidien et la relation du tigre et de la fillette. Une belle histoire d’amitié, de confiance, d’amour et de partage. L’un semble apporté à l’autre, jusqu’au jour où la fillette est enlevée. Le texte reste simple et adapté aux jeunes lecteurs, offrant à découvrir cette émotion sincère et intense. Ce bel et grand amour qui durera, malgré la séparation. En effet, malgré la vie qui va les séparer, la petite fille ne va cesser d’espérer, suggérant une quête de soi, malgré les diktats. Une identité assumée, pour l’héroïne, et une amitié forte surgissent de cet album jeunesse, plaisant à lire. Le dessin aux couleurs vives offre un trait fin et moderne, tout comme des personnages expressifs.

Les larmes du tigre est un bel album jeunesse des éditions Grasset. Une tendre histoire d’amitié, entre une fillette et un tigre, qui malgré une douloureuse séparation, ne vont cesser de se chercher, entre quête de soi, amour infini et reconnaissance.