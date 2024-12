Le réseau Papillon – Tome 9 – Éditions jungle

Partagez





L’aube du débarquement ramène au réseau Papillon, plusieurs nouveaux alliés. Malheureusement, la discrétion est de mise, car la surveillance de Saint-Cénéri-le-Gérei s’est renforcée depuis la présence des Allemands. Sans compter, le nouveau maire, un collaborateur qui n’hésite pas à coller aux basques du boucher du village !

Neuvième tome du Réseau Papillon, axé sur les « Malgré nous » et les soldats tombés du ciel !!

À retrouver depuis le 5 septembre 24, aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

Mai 44. Sud Est de l’Angleterre…

À voir les mouettes voler au-dessus des falaises léchées par La Manche, on ne se doute même pas qu’au sol, les alliés commencent à créer une armée factice pour abuser l’ennemi !

Dans les services secrets britanniques, on retrouve Edmond, alias doc, dans les couloirs. Celui-ci est très inquiet pour ses parents capturés et déportés dans un camp. Il est totalement sans nouvelles. Mais le sujet n’est pas aux lamentations. Son chef le somme d’organiser et de coordonner le parachutage de plusieurs équipes sur Brest. Edmond se reprend, et, le fait de retrouver un nom connu dans les pages de ces dossiers, celui de Claudine, lui redonne la pêche.

Au même moment, à Saint Céneri…

Le nouveau maire fait sa ronde intrusive dans chaque foyer. C’est au tour du boucher, le père de Bouboule de passer à la moulinette !!! On lui demande ses livres de compte afin de contrôler les ventes, et les stocks de victuailles pour les envahisseurs… Bouboule a vite fait de le mettre dehors en prétextant l’attente de ses clients. Ce n’est autre que Princesse, qui vient rechercher les nouveaux messages cachés pour les transmettre au camp de résistants….

Le point sur la BD :

Franck Dumanche et Michel Yves Schmitt entraînent le réseau Papillon dans un pan décisif de l’histoire. La préparation du débarquement. Et ce n’est pas sans risques, avec de nouveaux protagonistes qu’il faut cacher et protéger. Tout en continuant les « frappes » pour ralentir et affaiblir l’adversaire.

Les missions de nos chers pré-adultes, à présent, sont de plus en plus complexes, et le danger les frôle à plusieurs reprises. On apprend, entre autres, l’existence des « Malgré nous », grâce à un des protagonistes forcé de combattre au côté des Allemands menaçant leur famille. Une des nombreuses manipulations des « envahisseurs » d’antan, et des manipulations de masse qu’on leur connaît bien.

Les auteurs n’oublient pas de préserver le côté sentimental et affectif du récit des aventures de nos protagonistes que Nicolas Otero n’a de cesse de faire grandir !! Les graphismes sont toujours nets, épargnant au lecteur les plus jeunes, le pire. Avec ce titre L’aube du débarquement, aux Éditions Jungle, on commence à se dire que c’est bientôt la fin des aventures de ces enfants pré-adultes !!!

La conclusion :

Une mine de savoir et d’apprentissage sur la guerre 39/45, que l’on suit avidement grâce à ses personnages attachants, et à leurs aventures bousculées régulièrement. Chacun « trempe », au fil des tomes, dans un environnement primordial et décisif des actions de résistances. On apprend toujours plus, et bien avec ce Réseau Papillon aux Éditions Jungle. Et les lecteurs grandissent avec leurs « héros/oïnes » préférées !!! Pour ma part, c’est toujours la sauvageonne Princesse !! Et vous ??