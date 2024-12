Sorceline – Le serment d’hypocrite

Le serment d’hypocrite est le septième tome de la série jeunesse, Sorceline, des éditions Vents d’ouest, paru fin octobre 2024. Une série rafraîchissante, de Sylvia Douyé et Paola Antista, entre magie et amitié, pleine de suspense, de rebondissements, de révélations et d’aventure.

Sorceline accueille sur son bras un jeune dragon. Cachés, des personnes observent la jeune fille. Ils se demandent ce que Sorceline trafique avec un dragon. Une personne affirme que le dressage de dragons est réservé aux mages malfaisants. Cela ne ressemble pas à la jeune fille… Sorceline chuchote des mots étranges. Lorsque le dragon s’envole, elle lui crie ces mêmes mots. Quelqu’un reconnaît qu’elle commande au dragon de cracher du feu. En effet, quelques instants après, le dragon met le feu à un arbre… La jeune fille semble satisfaite du résultat. Dans son carnet, l’héroïne confie qu’elle est passée du côté des malfaisants. Il fallait s’en douter, car elle est la fille d’une vampire et d’un loup-garou ! Comme l’a rappelé Vorn, tout le monde a un démon intérieur. Celui de Sorceline semble être un courroux-garou. Les rayons de la lune ne provoquent pas son apparition, mais plutôt la colère.

Le récit commence avec une scène inquiétante où l’héroïne aurait basculé du mauvais côté. Un retour en arrière permet de mieux comprendre pourquoi l’héroïne en est arrivée là. La bande dessinée offre une intrigue captivante et bien découpée. En effet, plusieurs flashbacks permettent de mieux comprendre les faits présents. Les missions de la jeune fille restent multiples, entre le sauvetage des animaux, la capture de l’hémoglobin, les analyses de sang, et le fait de retrouver son père. Le suspense, la magie, l’aventure, les secrets et les révélations offrent un récit maîtrisé et captivant, un peu plus dense. En effet, plusieurs choses se jouent dans cet album à l’intrigue riche en rebondissements. Autour de la traque périlleuse, qui met aussi les autres personnages en avant, des révélations sont faites sur Charlie et Tara. Le dessin reste très plaisant, rond et doux. Le trait fin offre de très belles planches à découvrir.

Le serment d’hypocrite est le septième tome de la série jeunesse Sorceline, des éditions Vents d’ouest. Un bel album qui offre une intrigue maîtrisée, pleine de suspense, de magie et d’aventure. L’atmosphère devient sombre et inquiétante, entre traque, secrets, révélations…