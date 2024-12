Accras & coco – Chroniques et cuisine sous le soleil des Antilles

Accras & coco est un livre culinaire, de Leslie Belliot, alias @jecuisinecreole, sur Instagram, paru fin septembre 2024, aux éditions Solar. Une invitation à un grand voyage gourmand en terres créoles, avec 60 recettes antillaises faciles et modernes.

Le livre, de plus de 170 pages, débute avec un avant-propos de l’autrice, avant de retrouver un sommaire gourmand. L’épicerie antillaise, autrement dit ce qu’il faut avoir dans les placards, est listée et expliquée. Une riche idée, avec ces incontournables, qui permet aussi de mieux comprendre la cuisine antillaise. La première partie propose de découvrir des recettes de sauces, condiments et apéro. Mais avant de découvrir ces recettes, un rappel est fait sur cette cuisine antillaise épicée. En effet, cette dernière ne serait rien sans les épices, piments et autres aromates. Des informations, conseils et astuces sont donnés sur ces épices et piments, notamment pour les manipuler !

Le livre invite à une découverte gourmande des classiques de la cuisine des Antilles, tout en proposant des variations modernes et créatives. Riche en saveurs et en épices, il séduit autant les amateurs de cuisine traditionnelle que ceux en quête d’originalité. Chaque recette, soigneusement détaillée, est accessible grâce à des explications claires et des astuces pratiques, idéales pour réussir chaque plat. L’ouvrage se distingue également par ses magnifiques photographies, véritable festin pour les yeux, qui mettent en valeur les textures et les couleurs des mets proposés. Ce livre ne se limite pas à transmettre des recettes, il inspire et transporte dans un univers culinaire chaleureux et ensoleillé, de l’entrée au dessert.

Accras & coco est un beau livre culinaire, des éditions Solar, qui invite au voyage gustatif. Une ressource précieuse pour cuisiner facilement et avec plaisir, tout en explorant une palette de saveurs authentiques et dépaysantes.