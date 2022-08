L’autre Tome 1 : Le souffle de la Hyène aux Éditions Glénat

Lors d’une expédition pour retrouver une mythique cité maya, un professeur et son équipe vont déchaîner « L’autre ». Un artefact ancien à la puissance incroyable !!! Un événement marquant qui changera pour toujours la destinée de plusieurs adolescents à l’autre bout du continent.

Une nouvelle série d’aventures, tirée des romans de Pierre Bottero, mêlée de fantasy à découvrir aux Éditions Glénat depuis le 15 juin 22. (+8)

Le décor :

Amérique du Sud. La jungle…

Un groupe d’explorateurs avance péniblement vers une cité maya oubliée. Après plusieurs jours de marches, de recherches, soudain, devant les yeux ébahis de chacun des membres de l’expédition, se dresse un monument. Une pyramide et ses escaliers interminables. Et tout en haut, un passage !!!

L’excitation est à son comble. Même lorsque les chauves-souris, déboulent du fond de la pièce. Pourtant, la dernière salle présente une curiosité que personne n’attendait. En son centre, un cube en lévitation entre deux piliers ! Et des insignes représentants sept tribus d’une légende Nahua !! Pas le temps de s’extasier, le professeur commet l’erreur, d’essayer d’ouvrir le cube. Une lumière noire, un cri… Plus rien.

Canada, Montréal. Au même moment…

Natan dispute un match de basket important. L’équipe gagne grâce à son intervention. Après un bon moment de chahutage dans les vestiaires, il rentre à pied chez lui. Juste un mot sur le frigo de la part de ses parents sortis, ce soir. Il sera seul à la maison. Un film, un brossage de dent, et hop au dodo.

Mais, vers 5 h du matin, il est tiré de son sommeil. Remarquant par la fenêtre qu’il commence à neiger, il s’empresse d’enfiler un blouson pour sortir goûter à cette « pluie glacée » qu’il aime tant. Quand, soudain, il est violemment propulsé en avant par un souffle brûlant. Sa maison vient de littéralement exploser !

Le point sur la BD :

Les maîtres du suspense, du mystère et de la fantasy sont de retour pour un premier tome intrigant à souhait. Lylian, Pierre Bottero et Montse Martin s’associent une nouvelle fois pour un récit poussant à la curiosité.

L’histoire est traitée parallèlement en deux parties. On balade du fin fond de la jungle Amazonienne, et de ses mystères. Jusqu’au trottoir de Montréal, pour se diriger vers Marseille !! Le tout au milieu de plusieurs événements complètement imprévus poussant le protagoniste principal vers un but inconnu. Nous découvrons petit à petit dans chaque morceau du récit, les personnages énigmatiques qu’il rencontre. Le souffle de la hyène ne nous arrive qu’en fin de lecture, pour pousser « L’autre » aux Éditions Glénat, au rang de nouvelles séries passionnantes de 8 à 99 ans !!! Bien entendu, les graphismes sont d’une beauté incroyable, pour représenter cette jungle luxuriante, ces visages expressifs, et des créatures que je vous laisse découvrir sans spoil !

La conclusion :

L’association parfaite de trois auteurs qu’on adorait déjà sur la série Ellana (la quête d’Ewilan) ! L’autre est un récit d’aventures et de fantasy, où créatures fantastiques et réalité se bousculent pour nous entraîner dans une forme de soif immodérée ! L’œuvre originale est publiée en trois parties, dont la première porte le même titre. Suivent : le maître des tempêtes et la huitième porte.

Une trilogie donc ? pour cette série BD aux Éditions Glénat. Ou on l’espère, un cycle qui laissera place à une nouvelle histoire d’anthologie, comme les précédentes publications des mêmes auteurs !!