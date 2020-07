La collection des éditions Bamboo Le blog de, se poursuit avec ce quatrième tome, paru fin juin 2020. Le blog de Cléo est donc un ouvrage entre journal intime 2.0 et bande dessinée, de BEKA et Grégoire Mabire, présentant la tristesse et la colère d’une jeune adolescente, après une rupture amoureuse.

Dans un parc, Cléo et Valentin, son amoureux, se sont retrouvés. Mais les yeux de la jeune fille sont pleins de larmes. Valentin vient de mettre fin à leur relation amoureuse. Pour trouver du réconfort, Cléo va chercher les bras de Valentin, mais elle est rapidement repoussée par ce dernier, qui fait demi-tour et s’en va. Quelque temps après, Cléo est allongée sur son lit, la jeune fille ne veut plus rien faire, elle reste enfermée ainsi, malheureuse comme jamais. Sa mère frappe à sa porte, expliquant qu’elle est avec ses deux amies, Jade et Léonie. Sur son lit, Cléo explique qu’elle ne veut voir personne ! La maman s’excuse auprès des filles et affirme que Cléo est ainsi depuis que Valentin lui a dit que c’était fini entre eux. Elle ne sort plus de sa chambre et refuse d’aller au collège… Elle pensait qu’elle serait heureuse de revoir ses amies, mais il semblerait qu’elle se soit trompée…

C’est plaisant de retrouver cette bande d’amis, dans un nouvel album, et le quotidien parfois difficiles de ces adolescents. Ici, c’est au tour de Cléo de vivre ses propres expériences, notamment la rupture amoureuse. La jeune fille perdue, ne veut plus rien faire, s’isole de tous et ne veut plus retourner au collège. Un cap difficile à surmonter, pour la jeune héroïne, qui va être aidée par une psychologue, ses amies, son blog et son imagination. La bande dessinée oscille entre les cases et le blog de Cléo, avec aisance, offrant une lecture particulière, très plaisante et bien rythmée, qui tient aussi les lecteurs en haleine. Le récit est doux, présentant les souffrances d’une jeune adolescente, qui tente, avec l’amitié, l’imagination et la confiance en soi, de se remettre de sa rupture amoureuse. Des vacances auprès de ses amies et un mystère à résoudre, vont changer les idées de la jeune fille… Le dessin est toujours aussi doux et coloré, plutôt rond et très agréable.

Le blog de Cléo est le quatrième tome de la série qui présente les tracas des adolescents, à travers une bande dessinée captivante et douce, présentant aussi des solutions. Un ouvrage des éditions Bamboo, qui oscille parfaitement, entre journal intime 2.0 et bande dessinée.