Conseils pour choisir les meilleurs équipements pour une pizzeria

S’il est vrai que le pizzaïolo a besoin d’un certain professionnalisme pour offrir des pizzas de grande qualité à ses clients, il n’en demeure pas moins vrai qu’il lui faut aussi des équipements de bonne qualité pour laisser ses talents s’exprimer. Et là, ce sont les papilles gustatives des consommateurs qui vont s’extasier. Dans cet article, nous partageons avec vous de précieux conseils pour dénicher les meilleurs équipements pour votre pizzeria. Lisez plutôt.

Comment choisir votre pétrin à pizza ?

Il est important de garder à l’esprit que le type de pétrin a une certaine influence sur le goût des pizzas que vous offrez à vos clients. Sur le marché, vous devrez donc choisir entre :

Le pétrin à spirale ;

Le pétrin oblique ;

Le pétrin à bras plongeur ;

Le pétrin mélangeur-batteur ;

Assurez-vous aussi que votre pétrin puisse accueillir les divers ingrédients entrant dans la composition de votre recette.

Comment choisir votre table à pizza ?

Conçue en marbre ou en inox (comme les modèles qu’on peux trouver chez AllForFood ), la table réfrigérée ou table à pizza sert de plan de travail. En tant que tel, l’idéal est d’opter pour des tables en inox qui sont plus faciles à nettoyer et aussi très résistantes à la corrosion.

Vous choisirez une table qui s’adapte aux dimensions de votre espace de travail et qui est équipée de tiroirs dans lesquels vous pourrez entreposer vos divers ingrédients. Cela vous facilitera la tâche et optimisera vos déplacements.

Comment choisir votre four à pizza ?

Après la table à pizza, vous devez choisir un modèle de four à pizza électrique, à gaz, à bois ou un four convoyeur. Relativement faciles à installer, les fours électriques offre un meilleur contrôle de la température de cuisson, permettant ainsi une cuisson homogène et régulière.

Si vous optez pour un modèle électrique, nous vous recommandons les modèles disposant de plusieurs niveaux. Pour ceux qui recherchent un four à pizza économe en énergie capable de cuire rapidement et disponibles en différentes tailles, le four à gaz vous conviendra.

Vous pourrez choisir le four convoyeur qui est aussi très économique en raison de son mode de cuisson à basse température. Il est parfait pour faire des pizzas avec une pâte moelleuse, fondante et épaisse. De plus, il affiche la température exacte et le temps de cuisson dès le début de la cuisson.

Par ailleurs, si vos clients ont un faible pour les pizzas au goût authentique, choisissez un four à pizza à bois. Il n’a pas d’égal. Il peut cuire une pizza en une poignée de minutes en faisant grimper la température très rapidement. Sauf qu’il n’est pas toujours facile de contrôler la température de cuisson avec ce four.

En résumé, pour une bonne productivité, un bon rendement, avec des pizzas réussies et des clients satisfaits, votre pizzeria doit être équipée de matériels de qualité. Prenez donc le temps de vous renseigner sur les marques disponibles et optez pour les plus sûres, sans faire de compromis sur la qualité de la fabrication.