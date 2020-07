1 000 exercices d’anglais – Spécial lycée et +

C’est aux éditions Larousse qu’est paru, au début de l’année 2020, l’ouvrage 1 000 exercices d’anglais, pour améliorer ses compétences. Un livre qui permettra aux lycéens et jeunes adultes, de perfectionner leurs connaissances du vocabulaire courant et de la grammaire anglaise.

Le livre souple débute avec un sommaire qui présente un avant-propos et les fiches et exercices de grammaire, suivis des fiches et exercices de vocabulaire, pour terminer avec les corrigés des exercices. Des étoiles indiquent le niveau des difficultés des exercices, afin de suivre sa progression. Il y a une trentaine de fiches de grammaire et conjugaison à retrouver, ainsi qu’une dizaine de fiches de vocabulaire, pour réviser, s’entraîner et s’enrichir.

L’ouvrage est assez complet, présentant de manière claire et efficace les règles de grammaire et de conjugaison qu’un lycéen doit connaître. L’approche est, bien évidemment, progressive, pour acquérir petit à petit, toutes les connaissances. Cela est idéal pour mémoriser les notions et réviser ses connaissances et réussir à surmonter les difficultés, qui s’imposent de plus en plus, suivant la progression.

Les points principaux de grammaire et de conjugaison de l’anglais sont donc à revoir, faciles à retenir avec de nombreux exemples à retrouver. Les fiches sont complétées par des exercices, afin de vérifier les acquis, dont la difficulté est progressive. Les dix fiches de vocabulaire sont à retrouver sous forme de thèmes utiles, présentant chacun une liste de mots essentiels, suivis de nouveaux exercices, permettant de vérifier que l’emploi du vocabulaire est bien maîtrisé. Les corrigés sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, présentant simplement le résultat. Pour comprendre ses fautes, il va falloir revoir les fiches techniques et explicatives.

1 000 exercices d’anglais est un livre assez complet, des éditions Larousse, pour les lycéens et jeunes adultes, afin de revoir toutes les bases de la langue et de s’entrainer, pour ne rien perdre et même apprendre un peu plus. Entre fiches explicatives et exercices progressifs, il y a tout pour se perfectionner, compléter ses connaissances et son vocabulaire.