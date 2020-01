Le canard et le coq est un livre, pour les jeunes lecteurs, adapté d’un conte chinois, paru aux éditions Kaléidoscope, en novembre 2019. Un bel ouvrage, un livre animé, pop-up, de Danielle Dalloz et Damien Schoëvaërt-Brossault, offrant une belle leçon de vie.

Il était une fois, dans une basse-cour, près d’un moulin à vent, des canards, des dindes et des dindons, des pintades, des poules et un coq qui picoraient les grains que la meunière leur lançait chaque jour. Les animaux de cette basse-cour caquetaient, gloussaient, cancanaient, cacabaient tout au long de la journée, à longueur de temps et cohabitaient ainsi en harmonie, tout simplement. Tous ! Sauf le coq, qui était toujours à part. L’animal avançait avec suffisance, la tête dressée vers le ciel et de temps en temps, il écartait ses ailes, pour que tous admirent ses couleurs chatoyantes. Le coq imaginait que c’était son chant qui faisait lever le soleil chaque jour, et ne cessait de claironner son pouvoir à tout le monde.

Le récit est vraiment captivant, avec ce coq suffisant, qui semble mépriser tous les autres animaux, se croyant supérieur et plus majestueux. Aussi, au cours d’une discussion avec un canard, il va douter de sa supériorité. Le conte est comme une morale, pour tous, afin de grandir et de respecter la différence. Le texte est tout en douceur, simple et efficace, adapté aux jeunes lecteurs, qui comprendront facilement. Le livre est également très beau et travaillé, avec des animations et des pop-up superbes, offrant une belle dynamique à l’ouvrage. Le dessin est doux et vif, le trait fin et énergique, les couleurs sont flamboyantes et vives.

Le canard et le coq est un joli conte chinois adapté aux jeunes lecteurs, à travers un livre curieux, beau, avec des volets à soulever, de superbes pop-up à découvrir, et un texte aussi doux que saisissant, juste et plaisant, sur la différence, la suffisance, la supériorité…