 Le Carnaval de Nice Roi des Trésors du Monde

Cette édition 2023 marque les 150 ans du Carnaval de Nice. À cette occasion, le premier samedi était organisé une grande parade réunissant le roi, la reine, l’ensemble des chars carnavalesques et fleuris, des grosses têtes, des danseurs et musiciens. Autant dire que c’était un show exceptionnel auquel ont pu assister le maire de Nice Mr Estrosi qui a donné le top départ des Festivités, accompagné de sa femme Laura et sa fille Bianca ainsi que le sculpteur Richard ORLINSKI qui a décoré le village du Carnaval avec le « Wild Kong», pendant toute la durée du Carnaval. La sculpture en résine, aux dimensions plus qu’imposantes et à la couleur flamboyante, participera à sublimer l’espace. Vous ne raterez pas ce gorille haut de 3m. Pour cette édition spéciale les organisateurs avaient invité le Carnaval de Rio à se joindra aux festivités de ce premier week-end.

Comme chaque année, c’est deux évènements pour une grande fête

Corso carnavalesque illuminé

Le soir, les chars se parent de leurs plus belles lumières. Tout s’illumine, les animations visuelles sont décuplées, les troupes d’arts et de musique qui animent le parcours vous offrent un véritable spectacle de son et de lumière.

Batailles de Fleurs

Des chars décorés de compositions florales forment un cortège élégant, où personnages aux costumes extraordinaires, musiques, senteurs et couleurs se mêlent pour le plaisir des yeux ! Chaque année, des comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de ravissantes fleurs et lancent au public une pluie de fleurs.

À noter cette année le grand retour de Lou Queernaval

Premier carnaval gay de France, ancré dans la tradition niçoise des festivités carnavalesques, c’est un événement populaire ouvert à tous. Il s’attache à promouvoir des valeurs de partage, d’inclusion et de vivre ensemble ! Plumes, maquillage, paillettes, défilés extravagants, troupes colorées et créatures étranges enflamment le carnaval.