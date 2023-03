Lila – Direction les étoiles !

Direction les étoiles ! est le septième tome de la série jeunesse Lila, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Séverine de la Croix, Pauline Roland et Sandrine Goalec, dans laquelle la jeune héroïne va tenter de comprendre les choses de l’amour, les sentiments, les réactions…

Lila est habillée avec des vêtements de camouflage. Elle est même maquillée en conséquence. Lila s’avance prudemment, se cache derrière des buissons… Elle arrive à un ruisseau. Elle a trouvé de l’eau douce, qui va permettre, entre autre, à se débarbouiller un peu. Alors qu’elle remplit sa gourde, elle voit, de l’autre côté du ruisseau, une autre jeune fille. Comme elle va remplir sa gourde. Elles se font des signes et repartent chacune de leur côté. Plus tard, lorsque le soleil est sur le point de se coucher, Lila pose son sac à dos pour aller chercher de grandes branches. Une fois les branches de bois bien disposée, comme pour un tipi, elle installe une bâche. Jusque-là, elle trouve que son stage de survie se déroule plutôt bien et tout semble facile. Elle ramasse des feuilles, de la mousse et trouve des mûres, sur lesquelles elle se jette !

On suit de nouveau les péripéties du quotidien de Lila et ses amies, à travers une semaine de rentrée, quelque peu mouvementée ! L’adolescente rentre d’un camp de survie, où elle a pu rempoter le niveau 2. Sa maman étant partie en mer, elle va vivre une année chez sa meilleure amie. Une nouvelle année captivante semble se profiler… C’est sans compter sur le nouveau collégien, Thomas, qui se proclame spécialiste de l’espace ! Entre amours, confiance en soi et jalousie, la bande dessinée propose de découvrir des sentiments et ressentis forts, qui bousculent tout le monde. Le récit est toujours bien découpé, entre jours de la semaine, journal intime et informations pratiques, pour comprendre les sentiments, entre autres. L’album est idéal pour les adolescents. Il invite à partager des conseils, sur certains sujets sensibles, ou parfois tabous, dans les familles. Le dessin est toujours aussi plaisant et rond.

