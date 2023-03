L’importance d’avoir un blog a l’heure de intelligence artificiel

Améliorer la visibilité de l’entreprise, construire son image de marque, apporter de la valeur et optimiser le tunnel de conversion aux prospect/client… Le blog est aujourd’hui, un outil marketing de grande importance pour l’activité commerciale et la performance de toute entreprise.

En effet, une importante partie des actes d’achat débutent par une requête de l’internaute à travers un moteur de recherche. Selon une enquête réalisée par Hubspot, 60% des internautes lisent un blog au moins une fois par semaine. Une quête d’information dans laquelle le blog se positionne en tremplin idéal pour diriger tout potentiel client vers votre entreprise.

Découvrez dans cet article, les différentes raisons pour lesquelles vous avez absolument besoin d’un blog.

Cet article invité a été rédigé par l’équipe d’Olivier Roland

Qu’est-ce qu’un blog ?

Dans sa configuration actuelle, un blog ne nécessite pas de compétence particulière en informatique. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquels il existe aujourd’hui des blogs avec du contenu assez varié. En effet, si à ses débuts, le blog était utilisé comme un journal intime, tout est différent aujourd’hui.

Les blogs sont toujours tenus par des particuliers pour la plupart, mais on retrouve également des plateformes appartenant à des associations ou à des entreprises. Par ailleurs, si certaines personnes produisent elles-mêmes leur contenu, d’autres n’hésitent pas à faire appel à des agences de communication.

Quels sont les intérêts d’avoir un blog ?

Depuis son apparition, le blogging n’a pas cessé d’évoluer. Les blogs sont devenus des atouts majeurs, surtout pour les entreprises.

Affirmer son statut d’expert

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises évoluent dans le même secteur d’activité et proposent presque le même type de biens ou de service. Tout ceci intensifie la concurrence, et il est parfois difficile de s’en démarquer. L’avantage avec le blog, c’est qu’il peut servir de moyen de communication pour éduquer et informer une cible par rapport à un domaine et de s’établir comme un expert.

En donnant des conseils de qualité et en vulgarisant un certain nombre d’éléments par rapport à une problématique, il devient facile de capter l’attention des internautes et d’instaurer un climat de confiance. Ainsi, le lecteur peut se sentir à l’aise lorsqu’un autre contenu du même blog le redirige vers un tunnel de vente.

Améliorer son référencement naturel

Le positionnement sur les résultats des moteurs de recherche est un enjeu majeur. Si certains sont près à payer pour être en tête, il existe un moyen d’y arriver avec peu de moyens, et c’est le référencement naturel. Quel est alors l’intérêt d’un blog dans ce cas de figure ? Rédiger et publier régulièrement des articles participe à une meilleure reconnaissance de la part des moteurs de recherche. Lorsqu’on y ajoute une bonne stratégie de netlinking et une optimisation des mots clés, il devient facile de se rapprocher des premières places dans les résultats de recherche.

Donner de la visibilité à son image de marque

Le blog est un outil digital puissant qui s’il est bien utilisé peut aider une entreprise à s’affirmer et à consolider son image de marque. En effet, le blog permet d’obtenir progressivement une certaine autorité sur la toile, surtout lorsque le contenu produit est instructif et pertinent. Pour développer son image de marque, il faut apporter de la diversification dans le contenu tout en conservant des valeurs telles que l’éducation, l’information et le conseil.

Augmenter son portefeuille client

Le blog (lorsqu’il est bien exécuté) permet de générer du trafic vers le site internet d’une entreprise. Le nombre de visiteurs est égal au nombre de prospects, ce qui signifie que plus il y a de l’affluence sur le blog et plus important est le nombre de prospects.

En fonction de la ligne éditoriale et de la proposition de valeur du contenu du blog, il peut être aisé de transformer une proportion importante de prospects en clients. Cette stratégie a pour nom l’inbound marketing, et elle est de plus en plus utilisée par les entreprises. Par contre, pour obtenir un maximum de client à partir de son blog, il faut devenir une source d’information fiable.

Se rapprocher de ses clients

L’objectif d’un blog n’est pas seulement commercial. Il faut aussi s’en servir comme d’un canal pour donner aux clients et aux prospects les informations dont ils ont besoin dans le domaine où l’entreprise souhaite obtenir un statut de référence. Tout ceci participe à une humanisation de l’entreprise. Par ailleurs, pour solidifier la confiance avec la cible, il ne faut pas hésiter à aborder dans le blog, des sujets qui touchent de près à l’entreprise, tel qu’une campagne, un changement de locaux ou d’organigramme, etc.

Générer de l’engagement

La promotion sur les réseaux sociaux figure également parmi les stratégies qu’une entreprise doit implémenter pour se faire connaitre par le maximum de personnes. Utiliser le contenu produit à l’endroit du blog et le partager sur les réseaux sociaux de l’entreprise est un bon moyen pour rediriger des lecteurs vers le blog. En transformant les abonnés en lecteurs, le trafic vers le site de l’entreprise augmente également, et cela peut se traduire sur le long terme à une augmentation du chiffre d’affaires.

Comment construire et faire vivre un blog ?

La création d’un blog fait partie des stratégies marketing qui peuvent garantir une croissance à une entreprise. Cependant, pour que cette croissance soit effective, le blog doit tenir ses promesses et cela passe par certains éléments très importants.

Définir une charte éditoriale pour le blog

La charte éditoriale est un ensemble d’indications relatives aux procédés à suivre pour la production de contenu. La charte éditoriale doit constituer le socle de toute la stratégie de rédaction de contenu pour le blog. Sans elle, il est impossible d’être cohérent sur le long terme. Une bonne charte éditoriale doit essentiellement recenser :

Les objectifs de l’entité derrière le blog

La vision

Le profil de l’audience

Ses habitudes de consommation (de contenu)

Les thématiques à aborder dans le blog

Etc

Ce sont autant d’éléments qui permettent de mettre en place une stratégie de production de contenu cohérente et précise. Par ailleurs, si la gestion du blog doit être externalisée, il est important que le ou les rédacteurs prennent connaissance de la charte éditoriale.

Privilégier la qualité à la quantité

La qualité fait partie des ingrédients qui participent au succès d’un blog. Pour se positionner comme un leader d’opinion et faire face à la concurrence, il est indispensable de proposer du contenu de qualité. Certaines entreprises misent plutôt sur la quantité et surtout un contenu publicitaire sur leur blog, ce qui est loin d’être l’idéal pour avoir une grande audience.

Une fois la cible du blog déterminée, il faut plutôt se concentrer sur la production d’un contenu riche en information et qui va répondre aux préoccupations des lecteurs. Ceux-ci doivent trouver dans le blog, des réponses pertinentes aux questions qu’ils se posent. Par ailleurs, la qualité d’un contenu réside également dans son optimisation. C’est un paramètre qui est assez souvent oublié alors qu’il ne le devrait pas. En l’absence de connaissances ou de compétences pour réussir son optimisation, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels en la matière.

Si l’intéligence artificiel nous apporte des outils tels que ChatGTPT. Ils ne remplacent ou réduisent en rien le travail du rédacteur, aux contraire ce sont des nouvelles méthodes puissantes qui peuvent pour améliorer la productivité et la qualité d’un blog.

Intégrer l’expérience utilisateur dans la construction de son blog

Il ne sert à rien de produire un contenu de qualité s’il n’est pas accessible. Aujourd’hui, une bonne expérience utilisateur est primordiale pour attirer de nouveaux visiteurs sur le blog et fidéliser les anciens. Pour avoir une bonne expérience utilisateur sur un blog, il faut travailler sur de nombreux détails tels que

les polices d’écriture

la taille des paragraphes

le design du blog

etc

L’interface du blog est aussi importante. Le confort du lecteur doit être le même sur tous les supports, surtout lorsqu’on sait que la majorité des internautes sont aujourd’hui des utilisateurs de smartphones.

Éviter de faire une fixation sur son offre

Bien que cela puisse paraître contradictoire, l’idéal pour faire grandir un blog est d’éviter de mettre son offre ou ses services au centre de tout. La plupart des experts en blogs s’accordent pour dire que le meilleur moyen pour garantir la croissance d’un blog est de privilégier un contenu utile pour les lecteurs. À défaut de leur être utile, il doit au moins proposer des informations pertinentes.

En général, le problème avec les blogs qui ne décollent pas réside dans l’orientation du contenu. Il faut retenir que l’objectif du blog est de construire une relation de confiance avec les internautes et non de l’asphyxier avec du contenu qui tourne uniquement autour d’une série de services.

Mettre un accent sur la régularité

Quelle que soit son orientation (pour un particulier ou pour une entreprise), un blog peut vite mourir à cause d’un manque de régularité. Il n’est pas question ici de dire que les publications doivent être journalières. D’ailleurs, tenir un tel rythme sur le long terme serait une véritable prouesse. Il faut plutôt définir en amont une fréquence de publication et s’en tenir rigoureusement.

En procédant ainsi, un lien se crée avec son audience, et cela participe à sa fidélisation. En effet, à partir du moment où le contenu plait à une cible, et qu’elle s’habitue à un rythme de publication bien définie, une assiduité naît progressivement. À cela il faut également ajouter que le moteur de recherche met en avant les blogs qui sont assez réguliers dans leurs publications.

