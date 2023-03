Mon livre des questions-réponses – Le racisme

Le racisme est un nouveau titre de la collection Mon livre des questions-réponses, des éditions Usborne. Un documentaire de Jordan Akpojaro et Ashley Evans, paru en février 2023, qui propose de parler et de comprendre un sujet délicat, mais impossible à ignorer.

Un sommaire illustré et plutôt ludique est à retrouver en deuxième de couverture. Ensuite, le racisme est expliqué : le fait de traiter les personnes différemment et injustement, selon la couleur de leur peau, leur origine, leur religion ou encore leurs traditions familiales. Tout le monde peut être raciste, même sans le vouloir, mais il n’y a pas d’excuses à cela. Les victimes et leurs sentiments se voient expliqués. Ainsi les enfants comprennent que beaucoup personnes confrontées au racisme subissent une pression qu’il leur est impossible d’ignorer ou de chasser. Aussi la colère, la tristesse, l’isolement, le mal-être sont des sentiments ressentis pour les victimes.

Ainsi, plusieurs pages viennent répondre aux questions des enfants autour du racisme, avec des définitions, des explications, des exemples… Le sujet délicat, et pas toujours bien compris, est donc plutôt bien mené dans ce documentaire intelligent, ludique et assez complet. Des questions parfois difficiles, qui trouvent des réponses adaptées aux jeunes lecteurs. Le livre est ludique, avec de nombreux rabats à soulever, pour trouver les réponses courtes et simples. Le documentaire invite à la réflexion et au dialogue, car tout le monde se trouve concernés par le racisme. Les enfants vont donc avoir des éléments en main, pour apprendre, comprendre et combattre certaines situations. Le graphisme est simple, plutôt rond et doux, offrant un univers coloré.

Le racisme est un nouveau titre de la collection Mon livre des questions-réponses, des éditions Usborne. Un documentaire intelligent, simple et ludique, qui propose aux enfants de comprendre ce sujet délicat qui concerne tout le monde, afin de tenter d’y mettre fin, afin de mieux vivre ensemble.

