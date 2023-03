Vins Provence Expériences – salon du vin rosé pour les professionnels

Le monde du vin de Provence s’est retrouvé lors de ce premier salon dédié au Rosé : Vins Provence Expériences

Ce salon était exclusivement réservé aux acheteurs professionnels de vin et aux journalistes.

Sur 2 jours : 27 et 28 février 2023, il a regroupé plus de 200 vignerons et négociants.

Deux jours de rencontres professionnelles avec 200 vignerons et négociants des appellations Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en Provence

Une soirée de prestige au cœur de Marseille

Un programme riche de conférences et masterclass

Des espaces de dégustation libres et thématiques

Des animations et activités autour du patrimoine de Provence et de sa richesse culturelle

Des interludes gastronomiques orchestrés par des Chefs de Provence

Interludes gastronomiques

avec le chef Alexandre MAZZIA chef étoilé 3 * Michelin et son sommelier Kevin Bardau

avec le chef Julien Diaz chef étoilé 1 * Michelin et son sommelier Guillaume Bonneaud

AOC : Appellations d’Origine Contrôlée

Côtes de Provence : 20 200 hectares, 868 000 hectolitres

Rosé 92%, Rouge 4%, blanc 4%

Dénominations Géographiques Complémentaires :

Côtes de Provence Sainte-Victoire

Côtes de Provence Fréjus

Côtes de Provence La Londe

Côtes de Provence Pierrefeu

Côtes de Provence Notre-Dame des Anges

Coteaux d’Aix-en-Provence : 4300 hectares, 241 000 hectolitres.

Rosé 86%, Rouge 8%, blanc 6%

Rosé 93%, Rouge 4%, blanc 3%

Carte des appellations

Pour les rouges et rosés, les cépages que l’on trouve en Provence sont :

Le Grenache: d’origine d’Espagne. Il est très productif. Il résiste bien au vent et à la sécheresse

Gras, ampleur et puissance

Quand le vin est jeunes, il a des arômes de petits fruits rouges, par la suite des notes plus épicées et animales.

Le Cinsault : d’origine provençal, très utilisé pour l’élaboration des rosés

Fraicheur, finesse et fruité

Solides et colorés.

Riche en tanins, il permet un vieillissement du vin avec des notes de vanille, havane et de fruits rouges confits

Le Mourvèdre : maturation lente, implanté depuis très longtemps en Provence

Vins charpentés aux tanins fins et bien affirmés

Jeune, il apporte des arômes de violette et de mure, en vieillissant apparaissent des notes d’épices, de poivre et de cannelle.

Velouté et souplesse

Vins délicats et élégants : idéal pour les rosés

finesse au palais et de la richesse au bouquet

Vins charpentés, généreux et colorés

Arômes de cerise, framboise, pruneau. Se patine après quelques années

Le Cabernet Sauvignon : cépage bordelais, peu répandu en Provence

Apporte une charpente tannique, puissante et douce à la fois. Facilite le vieillissement. Associé à du Syrah peut produire des grands vins de garde.

Nez caractéristique de poivron vert, de cassis et de tabac

Pour les blancs, les cépages que l’on trouve en Provence sont :

Le Rolle : cultivé depuis toujours en Provence

Gras, équilibre, finesse

Parfums d’agrumes et de poire, amande et fenouil

L’ugni Blanc : d’origine Toscane. Sensible aux gelées, très productif

Fraicheur

Vin clair et fruité d’une grande finesse

La Clairette: très ancien en Provence. Produit faible

Vins aromatiques et bouquetés

Notes de fruits à chair blanche, de fenouil et de tilleul

Le Sémillon : vigoureux, productif. Il craint la pourriture

Puissance aromatique, gras, rondeur

Arômes de noisette, de miel, d’abricots et de fleurs blanches

Le Grenache Blanc: originaire d’Espagne. Résiste bien à a sécheresse. Se développe sur des sols secs de graviers et de cailloux

Corsés, opulents et onctueux

Taux d’acidité faible, belle longueur

Arômes de pêche, melon, fleurs blanches et notes anisées

Le Bourboulenc: Originaire de Provence. Ce cépage est tardif. Il est très rustique et robuste.

Finesse et rondeur

Arômes floraux et d’agrumes

Rosé de Garde

Lors de ce salon, j’ai voulu me faire une idée de ce que peut être un rosé de garde.

j’ai pu en discuter avec plusieurs œnologues, participer à la MasterClass sur le sujet.

Comment définir un vin de garde ?

Un vin qui se bonifie avec le temps. Cela ne correspond pas à l’idée que l’on peut avoir sur un rosé. En effet, lorsqu’ils sont en bouteille, il faut généralement les boires rapidement.

Comment peut se bonifier un vin avec le temps ?

Lorsque le vin vieillit, les tanins et l’acidité s’allègent, ce qui permet au vin de se bonifier au cours de sa maturité.

Pour qu’un vin puisse être un vin de garde, donc se bonifie avec le temps, il doit avoir de manière suffisante :

un niveau d’acidité

un niveau de tanins

une concentration en matière et de la richesse olfactive

Pour qu’un vin soit un vin de garde, il faut qu’il soit concentré, puissant et riche en arômes.

Un vin léger, fruité, aux arômes primaires dominants ne pourra pas prétendre à être un vin de garde.

Dégustation verticale d’un Côteau d’Aix du domaine de Camaissette.

Le Domaine de Camaissettese trouve sur Eguilles. C’est un domaine familial qui produit des vins rouges, blancs et rosés depuis 4 générations.

Dégustation sur plusieurs années de la cuvée Amadeus du domaine de Camaissette.

La vinification suit la procédure suivante :

mise en fermentation en fûts de chêne de 3 années

bâtonnage des lies tous les 10 jours

élevage 12 mois en fûts de chêne, puis 2 à 3 ans en cuve inox

Les millésimes goutés sont :

2010 : 40% de Syrah, 40 % de Cabernet Sauvignon et 20% de Rolle

2006 : 40% de Syrah, 40 % de Cabernet Sauvignon et 20% de Rolle

2004 : 50% de Syrah, 50 % de Cabernet Sauvignon 50%

2000 : 50% de Syrah, 50 % de Cabernet Sauvignon 50%

Les œnologues présents ont trouvé beaucoup d’intérêts sur ces vins qui doivent être servis pour pouvoir pleinement les apprécier à une température presque identique à des vins rouges.

Pour ma part, je reste sceptique ! Car, ces vins sont certes complexes mais, ils ne m’apportent pas le plaisir escompté.

Je suis sorti de cette MasterClass et des vins de garde goutés, en me disant que rien ne vaut un rosé qui doit être bu dans les années qui viennent.

A la rencontre de passionnés

Lors de ce salon, j’ai pu rencontrer de nombreux professionnels passionnés qui veulent partager leurs amours du produit bien travaillé.

Pendant le temps de ce salon, sur Paris, il a reçu la médaille d’or du concours général agricole 2023. FELICITATIONS !!!!

Ce Domaine familial est dirigé par Bruno et Jean-pierre GUIBERGIA, les deux frères issus de la 3e génération de la famille.

Il se trouve à Correns, à une altitude de 250m.

Il se compose de 200 hectares dont 40 de vignes classés en A.O.C. Côtes de Provence.

Château d’Esclans – Garrus le rosé le plus cher au monde.

Situé au nord est de St Tropez.

Tourné vers les rosés de luxe. Il commercialise le rosé qui est sûrement le plus cher au monde à plus de 100 € la bouteille, le Garrus. Issu d’un seul vignoble de vignes presque centenaires, il est entièrement fermenté et vieilli dans de grands fûts de chêne français neufs.

Le domaine a été acquis par Sacha Lichine en 2006. Sacha Line est issu du monde viticole, sa famille possède dans le bordelais le Château Prieuré Lichine et Château Lascombes. Il a fait ses études et a travaillé aux Etats-Unis

En 2019, LVMH achète 55% de parts du domaine.

Chateau Saint Martin – cru classé

Situé à Taradeau, c’est un des plus grands domaines viti-oléicoles de France.

Cru classé

« Au Journal Officiel du 30 juillet 1955, le Ministère de l’Agriculture conférait le titre de «Cru Classé» à 23 domaines et Châteaux de Provence, suite à une étude technique et rigoureuse réalisée par les experts de l’INAO portant sur la géologie, la morphologie, l’hydrologie, la pédologie, la climatologie, la qualité du terroir, l’étude des cépages, les rendements, les types de travaux effectués dans la vigne, les types de vinification et la qualité des vins réalisés sur chaque domaine. »

11eme génération

« Vingt Siècles d’Histoire

Le Château de Saint Martin est un beau domaine viticole de 100has dont 50 en vignes. L’histoire y est forte.

Les Romains dès le er siècle av JC, pionniers de la viticulture en Gaule y établirent l’un des tout premiers domaines viticoles de France.

Les moines de Lérins du X au XVIIIème siècle en ont fait un prieuré viticole, et y ont construit une superbe cave souterraine du XIIème et XVIème siècle, encore exploitée aujourd’hui.

Depuis 1740, une famille de la noblesse française se transmet le Château de génération en génération, et particulièrement de femme en femme. Le seul homme à avoir dirigé le Château de Saint Martin est le Comte Edme de Rohan Chabot, grande personnalité du monde du vin. Aujourd’hui, Adeline de Barry, sa petite-fille, actuelle propriétaire du Château de Saint Martin, tient à raconter cette riche histoire à travers ses vins. »

Château Gassier en Sainte-Victoire

Situé à Puyloubier,

« Les équipes de Château Gassier ont étudié en profondeur les sols du domaine afin d’établir le meilleur couple terroir-cépage dans le respect du cahier des charges de L’AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire. En résulte un vignoble totalement repensé qui met à l’honneur les 4 terroirs distincts identifiés sur la propriété ainsi que deux cépages principaux : grenache et syrah qui représentent 50% de l’encépagement. »

