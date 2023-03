Le monde des doudous au crochet est un ouvrage de loisirs créatifs de Laurence Jourdan, paru aux éditions Dessain & Tolra, en janvier 2023. Un livre qui propose de découvrir et de créer un monde de doudous au crochet, des petits animaux amigurumi, créatures adorables et anthropomorphiques.

Le livre débute par un sommaire de Laurence Jourdan, créatrice de la marque Arkidée. Il revient sur son expérience récente du crochet, qui est devenue sa passion. Elle a partagé cette nouvelle passion et ses créations, qui ont remporté un franc succès. Aussi, à travers cet ouvrage, elle espère continuer à partager cette passion, à travers de belles créations, des conseils… Il y a aussi le plaisir de créer, la satisfaction d’un travail accompli, le bonheur d’offrir… Puis, un sommaire présente les différentes parties de l’ouvrage. Après le matériel nécessaire, les débuts au crochet, les points de base et les techniques, quinze créations sont suggérées.

L’ouvrage très bien détaillé, invite les débutants, comme les personnes expérimentées, à réaliser de tendres doudous au crochet. Les explications, comme le matériel, les différents points de base et les techniques, sont très bien détaillées. Des photographies viennent parfaitement accompagner les instructions, pour mieux visualiser et réaliser ce qu’il y a à faire. L’univers présenté, tout comme ces amigurumi, est adorable et empreint de douceur. Se familiariser avec le crochet va être facile. De plus créer de superbes doudous va être accessible, grâce aux pas à pas illustrés et aux différents conseils. Trois niveaux de difficultés, pour créer ces petites créatures anthropomorphiques sont à retrouver, pour débuter progressivement et acquérir de l’expérience grâce à la pratique.

Le monde des doudous au crochet est un bel ouvrage de loisirs créatifs, des éditions Dessain & Tolra. Un livre très complet et riche, qui vient présenter un univers tendre et irrésistible. Il y a des pas à pas illustrés et détaillés pour créer 15 doudous amigurumi, ainsi que plein de conseils, bases, techniques…

