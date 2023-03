Karolus Magnus l’Empereur des barbares – Le deuxième tome

La trahison de Brunhilde est le deuxième tome de la trilogie Karolus Magnus l’Empereur des barbares, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Jean-Claude Bartoll et Eon, parue en février 2023, qui présente la suite de cette fresque épique, qui revisite la légende carolingienne.

Gerfaut est en train de décapiter des villageois. Il attend d’eux des réponses à ses questions et il n’arrêtera pas tant qu’il ne sera pas satisfait. Il explique qu’ils vont tous mourir si c’est ainsi. Le jeune Patxi rôde dans les parages, espérant retrouver son oncle Irrubé, non loin de la confrérie de l’ours. Bientôt il accourt jusqu’à son village. Il voit le massacre de Gerfaut, il reste pétrifié d’effroi. En effet, l’homme continue le massacre et à décapiter les villageois. Il cherche toujours la confrérie de l’ours et Artza d’Ossau ! Ces hommes commencent à mettre le feu au village. Quelques kilomètres plus à l’est, Artza, Otxoa et Irrubé gravissent les montagnes. Ils tentent de faire un détour pour éviter les patrouilles des Francs et des Sarrasins. Au loin, les trois hommes aperçoivent un feu, trop brillant pour être celui d’un camp…

Le récit est une nouvelle fois très bien découpé, présentant les différents protagonistes qui tentent de s’en sortir. Irrubé veut retrouver son neveu, tandis qu’Artza va au-devant de son destin. Pendant ce temps Karolus Magnus poursuit sa conquête des terres au-delà des Pyrénées. Malheureusement pour l’empereur tout ne va pas se dérouler comme prévu, entre trahison et retournement de situation. Ainsi, la bande dessinée présente un récit médiéval bien rythmé et captivant, avec des rebondissements, et les éléments qui se mettent en place progressivement. La légende carolingienne peu connue, reste plutôt bien revisitée, avec des accents fantastiques, qui trouvent facilement leur place. Le dessin est également réussi, moderne, travaillé et dynamique, offrant de belles scènes d’action et de beaux paysages.

La trahison de Brunhilde est le deuxième tome de la trilogie Karolus Magnus l’empereur des barbares, fresque épique des éditions Soleil. Un bel album plein de rebondissements et de fureur, dans lequel les personnages se mettent en place, pour le dénouement prochain.

