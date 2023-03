Mes pieds – Un album illustré signé Néjib

Fort du succès de l’album illustré « Mes mains » de Néjib, l’auteur nous fait la surprise de sortir un tout nouveau livre, à savoir « Mes pieds ». Une chose est sûre, les enfants vont l’adorer, attirés par le style unique de l’auteur et l’idée même de découvrir toutes ces choses qu’il est possible de faire avec ses pieds.

L’idée de Néjib ? Parcourir le monde avec nos pieds !

Et quelle bonne idée quand on sait le succès qu’a pu avoir « Mes mains » auprès des enfants. Ici, la couverture rouge a laissé place à un vert intense. Au centre, deux enfants de culture différente, pieds contre pieds. Néjib annonce déjà la couleur, les enfants vont voyager, et l’histoire commence tel un point de départ, avec un enfant qui se met debout, marche, enfile ses chaussures, déterminé à découvrir le monde.

« Mes pieds » est rythmé de la même façon que « Mes mains ». Chaque action réalisée avec les pieds est écrite au cœur même de la narration. Parfait donc pour les enfants qui seraient en train d’apprendre à lire. Au fur et à mesure des actions, on retrouve l’humour de Néjib qui va favoriser les interactions avec les adultes qui vont eux-mêmes beaucoup s’amuser. Notamment, lorsqu’ils verront les pieds d’un bigfoot ou encore de Spiderman.

Dans « Mes pieds » le sport a une place de choix : skier, patiner, courir (après un ballon de foot de préférence), rebondir, faire des acrobaties, danser, nager. On retrouve aussi une parenthèse très amusante des chaussures que l’on peut porter au quotidien (ou pas) : des bottes de cow-boy, de chaussures clown, de chevalier, des pantoufles, des talons, des tongs, etc.

« Mes pieds » est un livre qui invite le lecteur à bouger, sauter, marcher, danser. Se laisser porter par sa fougue de découvrir le monde. Et expérimenter de nouvelles choses telles que la randonnée, l’athlétisme, les sports de combat. Ou, dans un tout autre thème, plutôt rigolo, sauter dans les flaques d’eau, éviter une crotte de chien ou encore faire un croche-pied…