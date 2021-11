Mes mains – Le nouvel album illustré par Néjib

« Mes mains » est le nouvel album raconté et illustré par Néjib disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Charmés par le style authentique de l’auteur, nous avions envie de vous présenter le livre plus longuement.

« Mes mains » est un album qui interpelle par sa couverture rouge vif et ces deux mains qui ressortent clairement, illustrant le titre du livre. Néjib confie aux lecteurs tout ce qu’il est possible de faire avec nos mains. Et il y a beaucoup de choses ! Cela explique d’ailleurs la richesse du livre, car si les pages ne sont pas numérotées, elles n’en restent pas moins nombreuses.

Néjib : une vague d’authenticité

L’illustrateur possède un style unique, à part. Les illustrations sont toutes très épurées. Chaque page qui se tourne met en scène des mains dessinées grossièrement en noir. Quelques touches de couleurs primaires viennent éclairer le tout et ajoutent ainsi du rythme à la narration. Tout est très harmonieux, agréable à découvrir, facile à comprendre pour le jeune lecteur à partir de 3 ans.

Ah, les mains ! On a parfois tendance à les oublier, alors qu’elles font partie intégrante de notre quotidien. Et c’est fou le nombre de choses que nous faisons avec nos mains durant toute une journée sans même nous en rendre compte. Néjib illustre tout cela à merveille. Avec les mains, il est possible de compter, d’écrire bien sûr. De saluer, de conduire, de tricoter, de nager, de découper, de déchirer, de ramasser. Mais aussi de saluer, de bouder, de jouer à coucou-caché, de rêver, de faire l’âne aussi. Et bien d’autres choses à découvrir au fil des pages !

Nous avons été charmés par le style graphique de Néjib qui n’aura aucun mal à attirer l’attention du jeune lecteur. Il fait partie de ces artistes qui misent sur l’essentiel, offrant une œuvre sans fioritures. Le petit va apprendre beaucoup de gestes, de verbe, d’actions, etc. Et parfaire ainsi son vocabulaire. De plus, comme chaque mot est illustré par le geste, l’apprentissage se fera de façon ludique, ils vont beaucoup s’amuser. Sans surprise, la narration est brève, parfaite également pour commencer à apprendre des mots basiques.