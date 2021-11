Le loup et le lion – Le roman du film

Le roman tiré du film de Gilles de Maistre, Le loup et le lion est paru aux éditions Nathan, en septembre 2021. Un livre adapté aux jeunes lecteurs, dès 7 ans, qui invite à découvrir ou redécouvrir une extraordinaire histoire d’amitié entre deux animaux et une jeune fille.

Quelque part en Afrique du Sud, le soleil décline. Dans la savane, au milieu des broussailles, une lionne nourrit ses deux petits. Une fois la tétée terminée, elle porte ses lionceaux, un à un, dans sa gueule, à l’abri d’un buisson. La lionne doit partir chasser, pour se nourrir. Elle laisse ses petits hors de vue des prédateurs, blottis l’un contre l’autre. Alors qu’elle s’éloigne, l’un d’eux, un mâle curieux, tente de suivre sa mère. Alors qu’elle disparait à l’horizon, il ne se méfie pas. C’est alors qu’un bruit déchirant d’un coup de feu retentit. Le lionceau pousse des cris, affolé par une présence qui se rapproche…

Le roman est très bien découpé, en plusieurs chapitres, permettant une meilleure lecture, pour les plus jeunes lecteurs, qui vont découvrir ou redécouvrir l’histoire du film. Une belle histoire, qui débute avec la mort du grand-père d’Alma, qui doit revenir dans la maison de son enfance. Perdue sur une île canadienne, pleine de forêts, la jeune femme voit sa vie bousculée, lorsqu’un lionceau et un loup font irruption. L’histoire est belle, touchante, émouvante, présentant une extraordinaire amitié, qui va être mise à rude épreuve, avec la séparation… La magie opère et l’amitié improbable n’est qu’à constater, à travers des scènes touchantes, belles, pleines d’émotions. Des photos du film sont à retrouver, de temps en temps, pour s’immerger plus facilement dans l’histoire du film.

Le loup et le lion est à retrouver à travers le roman du film, des éditions Nathan, qui présente l’histoire du film, une belle amitié, d’une jeune femme qui va sauver et protéger un lionceau et un loup, vivre une belle aventure, sensible et pleine de rebondissements et d’émotions.