Les Schtroumpfs et la tempête blanche est le trente-neuvième tome de la série Une histoire des Schtroumpfs, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée d’Alain Jost, Thierry Culliford et Alain Maury, parue en octobre 2021, dans laquelle les petits lutins bleus subissent aussi le dérèglement climatique.

L’hiver est une saison difficile pour les Schtroumpfs, aussi, ils s’y préparent dès le mois de septembre. Certains vont chercher des pommes, pour les laisser au frais et les garder jusqu’en janvier, d’autres ramassent des noisettes et des noix. Au moulin, des sacs de farine de châtaignes sont mis de côté, pendant que le Schtroumpfs cuisinier prépare quelques jarres de chou en saumure. Lorsque les premiers froids arrivent, Schtroumpf Frileux complète son stock de bois de chauffage, Schtroumpf Gourmand mange des potions doubles pour être bien enveloppé et Schtroumpf Paresseux s’entraîne à dormir encore plus que d’habitude. Mais lorsque l’hiver s’installe vraiment, les petits lutins bleus s’ennuient, les soirées sont longues… Mais un matin, la neige a recouvert le village d’un manteau blanc. A la première neige, les Schtroumpfs se précipitent dehors…

La neige est tombée, les Schtroumpfs sont ravis, mais une tempête s’annonce et chacun rentre bien au chaud chez soi, écoutant les paroles du Grand Schtroumpf. Trois malheureux se sont égarés, profitant de la neige et d’une nouvelle luge à tester. Surpris par la tempête, ils ne retrouvent pas le chemin de la maison et trouvent refuge auprès d’une cabane habitée. Les Schtroumpfs vont devoir affronter le terrible blizzard, dans ce nouvel album. Les désagréments du dérèglement climatique sont également subits par les petits lutins bleus, qui vont devoir ruser et s’entraider, comme ils savent le faire si souvent. La bande dessinée présente aussi un exemple de solidarité, avec un nouveau personnage, un humain grincheux et pourtant bienveillant. L’humour n’est pas oublié dans cette bande dessinée touchante, pleine de surprises et drôle. Le dessin reste rond, doux et expressif, très plaisant et agréable à découvrir.

