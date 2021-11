Mega 2 Clone : La basket “zéro gravité” s’impose auprès des coureurs

Under Armour a mis au point un nouveau modèle de basket qui risque bien de surprendre les aficionados de course à pied. Du nom de Mega 2 Clone, elle promet maintient et confort, notamment grâce à l’amorti Ua Hovr™ mis au point par la marque en 2018.

Quelques mots sur Under Armour

Depuis 1996, Under Armour est une marque qui mise tout sur le confort des équipements qu’elle propose aux sportifs. Sa devise ? « Under Armour te rend meilleur ». Elle est donc persuadée qu’il est important de soigner les tenues que l’on porte pour faire du sport. Notamment dans les tissus qu’elle utilise, à commencer par l’Ua Tech™ cette matière ultra-douce, idéale pour les entraînements intensifs. Elle mise également sur l’innovation dans le but de se surpasser et d’améliorer ses performances. Et si elle veille à ce que les coureurs puissent bénéficier de ce qui se fait de meilleur, elle n’oublie pas pour autant les autres sports, tels que le basketball, le football, le golf, la randonnée, le fitness ou encore le training.

Zoom sur l’amorti Ua Hovr™

Under Armour sait à quel point il est important d’être bien chaussé lorsqu’on fait de la course. Elle a donc créé l’amorti Ua Hovr™ pour une sensation « zéro gravité et retour d’énergie ». Car les coureurs le savent bien, la gravité ralentit ! La marque a donc mis au point une toute nouvelle mousse enveloppée dans un filet de compression énergétique en mesh. De cette façon, l’impact est bien mieux absorbé et le coureur ne souffre d’aucun ralentissement.

Chaussures de course Ua Hovr™ Mega 2 Clone

La Mega 2 Clone est proposée pour homme et pour femme. Soit, deux modèles esthétiquement différents mais strictement identiques techniquement. D’ailleurs voici l’ADN de ce nouveau modèle de chaussures de course détaillé sur le site officiel d’Under Armour.

Il faut donc retenir qu’elles sont idéales sur route et chemins escarpés, grâce à ce fameux amorti qui fait toute la différence. Sa matière unique et sa semelle en mousse 3D permettent un bon maintien du pied. Gros plus : une puce est intégrée dans la chaussure de façon à ce que le coureur puisse suivre ses progressions avec l’application MapMyRun.

Elles sont dispo du 40 au 49.5 pour homme et du 38.5 au 43 pour femme. Poids : 300 g. Le prix : 150 €

Il suffit d’enfiler la paire de baskets Mega 2 Clone pour se rendre compte à quel point elles sont confortables. Les coureurs n’auront aucun mal à les adopter, c’est certain. La basket s’enfile facilement, elle maintient bien le pied, le laisse en place durant tout l’effort. Nous pensons qu’elle n’aura aucun mal à s’adapter aux différentes morphologies de pieds. Elle donne une impression de liberté tout en apportant un maximum de précision. La puce se connecte facilement, elle peut notamment motiver les coureurs en recherche de performances. Côté esthétique, Under Armour n’a pas fait les choses à moitié. De couleur gris et orange pétant, elles sont hypers tendances !