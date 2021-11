MozART Group revient à Bobino avec un nouveau spectacle dès le 3 novembre

Partagez





MozART Group présente Globetrotters, le nouveau spectacle inclassable, drôle, rythmé à déguster en famille. Le quatuor de virtuoses qui défroissent la musique classique, sera sur la scène de Bobino du 3 au 7 novembre 2021 – Réservez vite !

MozART Group

Théâtre de Bobino

à partir du 3 novembre au 12 décembre 2021

Les 4 virtuoses fous de MozART Group ont déjà conquis le coeur de 5 millions de spectateurs. Le quatuor déjanté revient à Paris avec Globetrotters un voyage musical à travers le monde aussi absurde que loufoque.



Ils sont comédiens, musiciens et humoristes, les quatre complices polonais du Mozart Group, nous font une nouvelle fois partager leurs plus folles péripéties où la virtuosité musicale est toujours mise au service du rire. Ils revisitent avec brio et dextérité toutes les musiques ; de l’Opéra au Rap en passant par les musiques de films Western sans jamais se départir de leur folie si singulière et unique !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Spectacle à partir du 3 novembre au 12 décembre 2021. Du jeudi au samedi à 19h / Dimanche à 15h

Théâtre de Bobino – 14-20 Rue de la Gaité – 75014 Paris

billetterie : www.bobino.fr

Durée du spectacle : 1h30

Tarifs : de 24 euros à 56 euros

Ce spectacle convient aux personnes non-francophones.

Application des mesures sanitaires en vigueur.