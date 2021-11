Le grand Bêtisier de l’Histoire de France revient dans une nouvelle édition, paru aux éditions Larousse, en septembre 2021. Un ouvrage d’Alain Dag’Naud, qui présente les petites erreurs et grosses âneries, et invite à redécouvrir le florilège des bêtises de ceux qui ont écrit l’histoire.

Après une préface de l’auteur, le programme à suivre se dévoile dans un sommaire assez détaillé. Ainsi, c’est avec les Gaulois d’avant la conquête romaine, que débute cette découverte. Ces personnages ont longtemps été représentés comme des primitifs hirsutes, vêtus de peaux de bêtes, habitants de minuscules clairières au cœur des forêts impénétrables. Des êtres qui vivaient de la chasse et de la cueillette, et pratiquant des sacrifices humains ! La conquête romaine a apporté la civilisation et le développement aux Gaulois. Avec l’arrivée d’Astérix, héros de bande dessinée, les Gaulois sont devenus un symbole de la résistance face à l’envahisseur romain. Cependant, de nouvelles technologies d’archéologie ont révélé un monde peu connu, entre exploitations agricoles développées, réseau de voies empierrées…

C’est une plongée intense et intéressante qui est proposée à la lecture de cet ouvrage imposant de 736 pages. En effet, des Gaulois jusqu’à Macron et son mouvement En marche, toute l’Histoire de France est à découvrir ou redécouvrir, à travers des paragraphes et encadrés plein d’informations, de détails et d’anecdotes quant aux petites erreurs, grosses âneries, bourdes involontaires et entêtements tragiques, qui offrent tout un florilège de bêtises, de ceux qui ont écrit notre histoire. Des personnages se dévoilent et se révèlent, entre conseillers imprudents, écarts de chefs d’Etat, obscur ministre, mauvais stratège, homme ou femme, puissant ou anonyme, la bêtise nous entoure, surprend, fait rire ou grincer des dents ! Des citations, des jeux de mots et des anecdotes insolites ponctuent agréablement l’ouvrage riche, captivant et intéressant, accompagné de quelques illustrations.

Le grand Bêtisier de l’Histoire de France est un ouvrage, des éditions Larousse, qui décrypte plus de 25 siècles d’histoire, de manière originale, captivante, drôle et surprenante, entre anecdotes, jeux de mots, citations et florilège de bêtises.